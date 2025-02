L'ASSE retrouvait son Chaudron lors de la réception du Stade Rennais ce samedi soir. Ce match était très important pour les Verts face à un concurrent direct pour le maintien. Malheureusement, les Stéphanois se sont inclinés 0-2, face à une équipe qui n'avait encore jamais gagné à l'extérieur... Dans sa chronique pour Le Progrès, Patrick Guillou revient sur cette rencontre comptant pour la 21ᵉ journée de Ligue 1.

Devant leurs supporters, les Verts n'ont pas réussi à marquer le moindre but. À la fin de la première mi-temps, l'ASSE n'avait tiré qu'une seule fois au but. Trop peu pour inquiéter Brice Samba, très tranquille ce samedi soir. Face à des concurrents directs pour le maintien sur la phase retour, les Verts n'ont pris que deux points (1 contre Nantes et Auxerre et 0 face à Rennes). Patrick Guillou pointe ainsi plusieurs défaillances présentes au sein du collectif de l'ASSE.

"Offensivement, pour s’approcher du but adverse, un jeu stéréotypé sans prise de risques. Même si Stassin a progressé dans le relationnel et les connexions avec ses partenaires. Défensivement, c’est très léger."

Une équipe pas compatible avec le projet de jeu d'Horneland ?

Eirik Horneland connaît sa première expérience en France. En arrivant à l'ASSE, le coach norvégien avait beaucoup d'ambitions, même en conservant les joueurs actuellement en place. Mais ces derniers sont-ils aujourd'hui capables de répondre aux exigences de ce projet de jeu ?

"Pour mettre ce merveilleux football en place, il est impératif d’avoir les joueurs pour le faire. [...] Des latéraux à l’aise techniquement et rugueux dans les duels. Des centraux explosifs et vifs pour gérer la profondeur et les situations d’infériorité numérique. [...] L’édifice est bancal."

La direction va-t-elle faire bouger les choses à l'ASSE ?

C'est ce que l'on attend désormais : la prise de décision sur l'avenir immédiat du club. Aujourd'hui, l'ASSE lutte pour se maintenir dans l'élite. Arrivée en juin dernier, la nouvelle direction insistait sur ses mots "Step by step". Mais cela sera-t-il suffisant ?

"Pourtant, les décideurs sont des fins connaisseurs du football. Ils n’ont ni les yeux bandés ni les oreilles dans leurs poches. Le même constat que le grand public s’impose, sinon cela friserait l’hypocrisie. [...] L’identification des esprits libres et des poils à gratter est au centre du projet pour le faire avancer."