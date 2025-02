Yvan Neyou s'est livré dans un entretien pour Eurosport. Il revient sur ses années à l'ASSE, mais aussi sa carrière en Espagne. Extraits.

"Avant la coupure des championnats, mon agent m'appelle pour me dire que Saint-Étienne est intéressé. J'ai dit : "sérieux, l'ASSE ?". Le temps passe et un jour, il me rappelle : "Yvan, l'entraîneur de Saint-Étienne va t'appeler". Quelques minutes après, je reçois un appel : "Bonjour, c'est le coach Claude Puel". Je l'ai tout de suite reconnu avec son accent et sa voix grave. Au final, le coach me dit qu'il a envie de me faire venir et qu'il va tout faire pour que ça se fasse. Franchement avec lui, j'ai eu une bonne relation. On s'entendait trop bien. Il m'a fait progresser et m'a donné beaucoup de conseils sur mon jeu. Sur des aspects que je ne connaissais pas encore bien. Il était là vraiment pour mon bien."

"Geoffroy-Guichard (ASSE), c'est exceptionnel"

Claude Puel avait axé une priorité pour ses progrès : "Sur mon jeu long. S'il me regarde aujourd'hui, je pense qu'il doit être content car j'ai énormément progressé dans cet aspect du jeu. Durant son passage à Saint-Étienne, il ne m'a jamais remis au carré car je n'ai jamais dérivé. C'est arrivé avec certains jeunes, mais jamais avec moi."

"Geoffroy-Guichard, c'est exceptionnel (il insiste et répète plusieurs fois). Mais quel stade ! Quelle ambiance ! C'est le haut du panier. Rien que d'en parler, ça me fait quelque chose et repenser à ce match contre Lyon (3 octobre 2021, 1-1). On égalise à la 90e minute grâce à un penalty de Wahbi Khazri. À ce moment-là, le stade tremblait. C'est comme s'il y avait eu un séisme. C'était incroyable. Pour moi, c'est ça le football."

Un renouveau en Espagne

Je voulais vivre autre chose et j'avais surtout envie de quitter la France, où on me donnait la réputation du mec qui fait n'importe quoi, qui fout la merde dans un vestiaire et qui n'a pas un bon comportement. Tout ça, c'est faux. Le problème en France, c'est qu'on colle une étiquette de mauvaise personne quand on veut faire partir quelqu'un. J'ai progressé sur ma gestion des émotions. Je les gère mieux qu'avant. Aujourd'hui, je pense être devenu la meilleure version de moi-même. C'est pas mal ce que je fais actuellement.