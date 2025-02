L’ASSE traverse une nouvelle période compliquée après une nouvelle défaite qui replonge les Verts dans la crise. Mais les Stéphanois ne sont pas les seuls à lutter en bas du classement. Plusieurs clubs de Ligue 1 traversent eux aussi des turbulences inquiétantes. Tour d’horizon.

Nantes : en difficulté à domicile

Le FC Nantes s’est incliné à la Beaujoire face à Brest vendredi soir (0-1). Un revers qui ternit un peu plus la saison des Canaris, incapables de s’imposer régulièrement devant leur public. Avec seulement deux victoires à domicile (2 victoires, 4 nuls et 4 défaites), les hommes d’Antoine Kombouaré peinent à trouver la recette du succès.

Malgré cette défaite, les Nantais conservent trois points d’avance sur l’ASSE, mais restent sous la menace des Stéphanois.

Reims : la pire équipe de Ligue 1 depuis la 8e journée

La situation est encore plus inquiétante du côté de Reims. Le Stade de Reims s’est lourdement incliné face à l’Olympique Lyonnais (0-4) dimanche. Un revers sans appel qui confirme la crise rémoise. Le départ de Luka Elsner n’a pour l’instant rien changé, et son ancien adjoint peine à redresser la barre.

À la 8e journée, Reims occupait la 5e place avec 14 points. Depuis, les statistiques sont catastrophiques : seulement 8 points pris, 12 buts marqués pour 23 encaissés en 14 matchs. Avec la victoire du Havre hier, Reims est officiellement la pire équipe de Ligue 1 sur cette période. Les Rémois restent cependant à quatre longueurs de l’ASSE.

Montpellier : entre poisse et blessures

Le MHSC avait bien débuté sa rencontre à Strasbourg et s’est procuré plusieurs occasions franches. Pourtant, c’est l’inévitable Emanuel Emegha qui a ouvert le score pour les Alsaciens, avant que Strasbourg ne double la mise. Résultat : une nouvelle défaite pour Montpellier (2-0), qui enchaîne les coups durs.

Le MHSC a également vu deux de ses défenseurs quitter la pelouse sur blessure. Modibo Sagnan est touché au mollet et passera des examens mardi. Pour Becir Omeragic, la blessure semble plus grave. Le ménisque pourrait être touché, et le club redoute une opération.

Le Havre surprend le LOSC

La surprise du week-end est venue du Havre. Les promus ont réalisé un match plein en s’imposant sur la pelouse d’un LOSC émoussé (1-2). Une victoire précieuse qui permet aux Havrais de revenir à une longueur de l’ASSE. Cette contre-performance lilloise rapproche dangereusement les Verts de la zone rouge. De quoi tirer la sonnette d’alarme à Saint-Étienne.