L'ASSE affrontait Rennes pour une rencontre comptant pour la 21ème journée de Ligue 1. Les hommes du coach, Eirik Horneland se sont inclinés 0 - 2 face aux Bretons, des concurrents directs pour le maintien.Voici les notes données aux joueurs et au coach de l'ASSE par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (5)

Comment souvent depuis le début de la saison, Gautier Larsonneur réalise des arrêts décisifs mais n'est pas exempt de tout reproche sur les buts encaissés par son équipe. Sa relance ratée est notamment à l'origine du premier but rennais. Un dégagement des deux poings dans les pieds de James aurait pu couter un but à son équipe dix minutes plus tard. Au final, il cumule tout de même 6 arrêts, et a évité 0.83 but supplémentaire à son équipe (PsXG-GA). Notamment décisif face à Kalimuendo (40'), Al-Tamari (44', 49' et 73'), Cissé (83') et Truffert (90+4')

Pierre Cornud (3)

Installé sur le côté gauche pour remplacer Léo Pétrot replacer en défense centrale pour pallier à la suspension de Batubinsika, Pierre Cornud s'est troué. Dans un premier temps, il relance de la tête dans l'axe avant de se faire déposer par Assignon dans son couloir, le laissant centrer pour Kalimuendo, qui ne se fait prier pour ouvrir le score (15'). Un seul bon centre sur cinq tentés. 17 pertes de balle. Pas certain que cette prestation soit de nature à convaincre Horneland de lui redonner sa chance dans le onze la semaine prochaine.

Léo Pétrot (4)

Repositionné en défense centrale pour dépanner en l'absence de Batubinsika et préféré à Abdelhamid ou Briançon, Léo Pétrot a plutôt fait le job. 3 duels gagnés sur 4. 9 dégagements, 2 tirs bloqués. Une première intervention solide dès la 7ème minute pour dévier un frappe de Blas en corner. Une relance totalement manquée, interceptée par Kalimuendo (61') mais heureusement sans grande conséquence. Solide face à Al-Tamari après un premier arrêt de Larsonneur (74').

Dennis Appiah (3)

Une très grosse intervention dès la 3ème minute : sur une contre-attaque à l'initiative d'Assignon, Rennes arrive dans la surface mais Appiah revient de justesse, à la faveur d'un excellent retour, pour chiper le ballon dans les pieds de Kalimuendo (3'). Mais seulement 12 minutes plus tard, il se montre totalement passéiste face à ce même Kalimuendo dans la surface de réparation et le laisse marquer sans moucher. Il est pris de vitesse sur l'action menant au second but rennais. Une frappe très molle à l'entrée de la surface de réparation qui finit dans les gants de Samba. Remplacé par l'ancien capitaine, Anthony Briançon, dans le temps aditionnel.

Pierre Ekwah (4)

Il couvre Nagida sur son but à la 84ème. Quelques seconds avant, il était pris de vitesse par Olaigbe, le laissant centrer pour Truffert en retrait. Ekwah manque totalement une frappe (71') après avoir été servi en retrait par Irvin Cardona. Très présent à la récupération du ballon et auteur de nombreuses interceptions.

Benjamin Bouchouari (5)

Victime d'un très vilain geste de Jordan James, dont le pied s'écrase sur sa cheville. James est finalement averti seulement d'un jaune. Un peu esseulé au milieu de terrain, il a été moins affluent qu'à l'accoutumé, plus brouillon (1 dribble réussi sur 4, 17 pertes de balle). Il faut dire qu'il avait été bien cerné par l'équipe d'Habib Beye, systématiquement pris en étau par plusieurs rennais. Auteur d'une passe pour Davitashvili qui aurait pu être décisive si l'ailier géorgien l'avait cadré.

Louis Mouton (3)

En dedans. Incapable de jouer vers l'avant, lent dans l'exécution, sans idée, physiquement dépassé souvent spectateur et dans l'attente d'un exploit de Bouchouari. C'était un (nouveau) match sans pour Louis Mouton, remplacé à la pause par Florian Tardieu. Sur le plan des statistiques, c'est compliqué : 3 duels gagnés/8, 5 pertes de balle, 2 fautes, en 45 minutes.

Augustine Boakye (4)

De la bonne volonté, Augustine Boakye en a mis. Mais avec beaucoup trop de déchet sur les rares ballons qu'il a eu a sa dispositions (25). L'un des rares joueurs capables d'amener de la vitesse sur son aile, n'a pas été capable, comme ses confrères d'attaque, de s'approcher de la cage adverse et de se montrer dangereux. Des pertes de balle en pagaille (10 en une mi-temps) et 0 duel gagné. Remplacé à la mi-temps par Cardona.

Zuriko Davitashvili (4)

Invisible ou presque en première mi-temps (16 ballons touchés). Du déchet technique (0 dribble réussi en première mi-temps), 0 duel gagné sur 7 en première mi-temps. On aurait pu penser que ce serait lui qui sortirait au profit de Cardona. Au retour des vestaires, l'ailier géorgien s'est remobilisé, se montrant enfin dangereux à la 57', mais butant sur un Samba solide. Avant de réitérer sans se montre décisif (59', 62', 65').

Lucas Stassin (4)

Repositionné à la pointe d'un milieu à 4, Lucas Stassin a touché plusieurs ballons en première mi-temps mais relativement bas sur le terrain pour se montrer dangereux, reléguant Boakye et Davitashvili en duo en attaque. En seconde mi-temps, il est monté plus haut sur le terrain mais son incapacité à gagner des duels et à se procurer des occasions, conjugués à ses trop nombreuses pertes de balle (14) ternissent grandement sa copie.

Tardieu et Cardona, rentrés à la mi-temps en lieu et place de Mouton et Boakye ont récolté respectivement un 4 et un 3.

Le joueur du match

Mickaël Nadé (7)

Un roc. Seul stéphanois réellement à la hauteur de l'enjeu. Mickaël Nadé a été quasiment irréprochable dans cette rencontre, excellent tout le long face un joueur de taille, Al-Tamari, Mickaz s'est montré décisif à de nombreuses reprises (40'), notamment à la 44ème. Initialement pris de vitesse par l'ailier rennais, Nadé reste au duel et au contact jusqu'au bout, sans commettre de faute et l'accompagnant jusque dans les gants de Larsonneur. Les deux hommes, qui ne se sont pas lâchés de la rencontre se sont à nouveau retrouvé à la 75è et encore une fois, Nadé est ressorti vainqueur du duel.

L’entraîneur :

Eirik Horneland (3)

Les limites du système de jeu de Horneland sont de plus en plus visibles. Et ce même face à un bloc haut. Le coach norvégien s'est montré incapable de s'adapter au schéma tactique de son homologue Habib Beye venu avec un système à 5 et des pistons très offensifs. Pas aidé par un effectif qui manque clairement de qualité, Eirik Horneland va devoir se montré ingénieux pour tenter d'endiguer la mauvaise spirale qui porte à 5 le nombre de matchs sans victoire. Le choix Cornud en latéral gauche s'est avéré mauvais, tandis que la question de la titularisation systématique de Mouton peut se poser.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33 % des rencontres de la saison sous le maillot de l'ASSE.