Grâce à un succès de prestige face au leader troyen (2-3), l’ASSE recolle en haut de tableau. Les trois offensifs titulaires ont brillé, avec un Joshua Duffus impliqué sur les trois buts.

Ce samedi, l’ASSE a réalisé une superbe performance en allant s’imposer 3-2 sur la pelouse de l’ESTAC, alors leader de Ligue 2. Un match intense, spectaculaire, et qui redonne un sérieux coup de boost à la dynamique stéphanoise. Grâce à cette victoire, les Verts reviennent à deux petits points de Troyes, relançant complètement la course à la première place.

Les Verts s’imposent sur la pelouse du leader

Boakye, Cardona et Duffus ont fait sauter le verrou troyen. Boakye a ouvert le score d’un tir croisé, Cardona a doublé la mise. Le jeune avant-centre Duffus, titularisé à la pointe de l’attaque, a marqué le but du 3-0. Un match plein pour ce trio offensif, qui semble enfin trouver ses automatismes.

Duffus, Boakye, Cardona : trio en feu à l'ASSE

Depuis le début de saison, l’animation offensive de l’ASSE reposait principalement sur les inspirations de Davitashvili et les fulgurances de Stassin. Mais après 14 journées, une nouvelle hiérarchie semble émerger. Joshua Duffus, avec seulement 361 minutes jouées, affiche déjà 4 buts et 3 passes décisives, soit une implication directe toutes les 51 minutes ! Une statistique impressionnante qui en fait le joueur le plus efficace du groupe stéphanois.

Juste derrière lui, Boakye (893 minutes) cumule 3 buts et 5 passes décisives, prouvant son rôle de détonateur.. Irvin Cardona, lui, monte en puissance avec 4 buts et 2 passes décisives. Davitashvili, reste à 6 contributions en 802 minutes. Quant à Stassin, entré à l’heure de jeu, il n’a pas su se montrer décisif et a manqué une nouvelle action qui aurait pu sceller le match.

Stats et ratios : le point après 14 journées

Au classement général, l'ASSE pointe désormais à la 3e place avec une moyenne de 2 points par match. Sur le plan individuel, les données confirment la montée en puissance de certains éléments :

Joshua Duffus : 4 buts, 3 passes – 361 minutes (1 G/A toutes les 51 min)

Augustine Boakye : 3 buts, 5 passes – 893 minutes (1 G/A toutes les 111 min)

Irvin Cardona : 4 buts, 2 passes – 734 minutes (1 G/A toutes les 122 min)

Zuriko Davitashvili : 6 buts – 802 minutes (1 G/A toutes les 134 min)

Lucas Stassin : 4 buts, 3 passes – 737 minutes (1 G/A toutes les 105 min)

Ben Old : 1 but, 1 passe décisive – 211 minutes (1 G/A toutes les 106 minutes)

Les attaquants de l'ASSE se montrent très souvent décisifs ces dernières semaines. Avec 31 buts inscrits, les stéphanois possèdent la meilleure attaque de la Ligue 2.