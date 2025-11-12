Avec la première apparition de Kévin Pedro face à Laval, l’AS Saint-Étienne atteint le cap symbolique des 24 joueurs utilisés en compétition officielle cette saison. Un chiffre qui en dit long sur les rotations opérées par Eirik Horneland.



Plus contraint et forcé que véritable adepte du turn over, Horneland compose avec un effectif diminué par les blessures.

Kévin Pedro, le petit dernier de l'ASSE

À tout juste 20 ans, Kévin Pedro a effectué ses grands débuts professionnels avec les Verts lors de la 14e journée face à l'ESTAC. Une titularisation symbolique : il devient ainsi le 24e joueur à porter le maillot de l’ASSE cette saison, toutes compétitions confondues.

Ce chiffre souligne l’ampleur des changements opérés dans l’effectif depuis le début de l’exercice 2025-2026, entre blessures, suspensions, choix tactiques et intégration de jeunes issus du centre de formation.

Larsonneur et Tardieu, les hommes forts

En tête du classement des joueurs les plus utilisés, on retrouve sans surprise Gautier Larsonneur, titulaire dans les 14 premiers matchs de championnat, avec 1403 minutes disputées. Il devance Florian Tardieu (1388 minutes), véritable métronome du milieu stéphanois.

Derrière eux, Mickaël Nadé (1382 minutes) complète le podium et s'impose comme un taulier en défense centrale. Trois piliers que Horneland utilise sans relâche.

Des jeunes en vue à l'ASSE

Certains enchainent bien comme Annan (1153 min), Jaber (1101) ou encore Boakye (971) qui confirment leur montée en puissance. D'autres comme Stassin ou Davitashvili stagnent.

Plus bas dans le tableau, Gadegbeku, El Jamali, Appiah ou encore Pedro viennent compléter un groupe élargi, mobilisé aussi en raison des absences et des aléas du calendrier. En tout, plus de 20 joueurs ont déjà dépassé les 100 minutes de jeu, preuve d’une gestion large de l’effectif.

À noter les apparitions ponctuelles de Batubinsika, Stojkovic, Traoré ou encore Maçon, utilisés avec parcimonie.

Top 5 des temps de jeu (après 14 journées)

Rang Joueur Minutes Matchs joués 1 Larsonneur 1403 14 2 Tardieu 1388 14 3 Nadé 1382 14 4 Annan 1153 12 5 Jaber 1101 13

L’info en plus : Ce chiffre élevé de 24 joueurs utilisés pourrait encore grimper d’ici la fin de l’année, avec les matchs de Coupe de France, les retours de blessure et les besoins en rotation dans un championnat exigeant comme la Ligue 2. La saison dernière, l'ASSE avait utilisé pas moins de 36 joueurs sur l'intégralité de la saison 2024-2025 !

Source : Fbref