Pierre Ekwah quitte l’ASSE. C’est l’une des grosses surprises de cette fin de mercato hivernal. Recruté définitivement l’été dernier, le milieu de terrain ne portera finalement jamais le maillot vert en compétition officielle cette saison. En quête d’un nouveau projet, l’ancien Nantais s’est engagé avec Watford.

L’histoire entre l’AS Saint-Étienne et Pierre Ekwah n’aura jamais vraiment commencé. Arrivé pour être un élément structurant du milieu stéphanois, le joueur de 23 ans n’a plus donné signe de vie sportive depuis l’été dernier après la rélégation en ligue 2. Jamais revenu à l’entraînement après l’intersaison, il avait rapidement exprimé son mal-être. Le contexte d’une relégation en Ligue 2 ne correspondait plus à ses ambitions personnelles. Le dossier est longtemps resté bloqué. Jusqu’à ce dernier jour du mercato hivernal.

Pierre Ekwah quitte l’ASSE sans jouer

Recruté définitivement pour près de 6 M€ en provenance de Sunderland, Pierre Ekwah devait incarner le renouveau du milieu de terrain stéphanois. Le profil plaisait. Jeune, puissant, capable de se projeter. Eirik Horneland comptait sur lui pour structurer son système et apporter de la densité dans l’entrejeu. Sur le papier, le pari était de miser sur la continuité.

Mais très vite, la situation s’est dégradée. Le joueur n’a jamais repris l’entraînement collectif depuis l’été. En coulisses, son désir de départ était clair. Pierre Ekwah ne se projetait pas en Ligue 2. Il souhaitait poursuivre sa progression dans un championnat plus exposé, à l’étranger si possible. Une position assumée, mais qui a placé l’ASSE dans une situation délicate.

Pendant plusieurs mois, le milieu de terrain est resté sans compétition. Une impasse sportive. Le club cherchait une solution. Le joueur aussi. Les discussions ont été longues, parfois tendues. Jusqu’à ce que le dossier se débloque dans les dernières heures du mercato.

Un accord trouvé avec Watford

En ce dernier jour du marché hivernal, les différentes parties ont finalement trouvé un terrain d’entente. Pierre Ekwah quitte donc l’ASSE pour s’engager avec Watford. Le club anglais offre au joueur un nouveau cadre, plus en adéquation avec ses ambitions. Un retour outre-Manche, dans un environnement qu’il connaît.

Voici le communiqué de l'ASSE sur le site officiel : "L’ASSE et Watford (Championship) ont trouvé un accord pour le prêt de Pierre Ekwah jusqu'à la fin de saison. Le milieu rejoint l’actuel 10e de deuxième division anglaise."

Selon le club anglais, le prêt dispose d'une option d'achat.