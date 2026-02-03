Pierre Ekwah ne portera pas le maillot vert cette saison. Recruté définitivement l’été dernier, le milieu de terrain de 23 ans quitte déjà l’AS Saint-Étienne (ASSE). Un compromis a été trouvé. Financièrement, l'ASSE pourrait sauver les meubles.

Annoncé comme l’un des visages du nouveau projet stéphanois en Ligue 2, Ekwah n’a jamais pris part à la moindre rencontre officielle. Pas un entraînement, pas une feuille de match. Rien.

L’ancien joueur de Sunderland n’a jamais digéré la relégation. Dès l’été, il a exprimé son mal-être et son refus de s’inscrire dans un projet Ligue 2. Résultat : un blocage total, sportif comme contractuel. Le joueur a disparu des radars, pendant que l’ASSE tentait de trouver une porte de sortie.

Un départ discret, mais inévitable

Le dossier aura traîné pendant des mois. L'option d’une rupture de contrat a été évoquée, sans suite. Le club cherchait une solution viable, sans céder à la précipitation. Le joueur, lui, espérait un retour au pays.

Finalement, c’est Watford qui débloque la situation. L’actuel 10e de Championship a annoncé ce mardi avoir trouvé un accord avec l’ASSE pour un prêt jusqu’à la fin de saison.

Un retour en Angleterre pour Ekwah, passé par Chelsea, et qui connaît parfaitement le championnat. L’environnement est plus favorable à sa progression, et les conditions contractuelles satisfont toutes les parties.

Ekwha, un gâchis pour l'ASSE

Recruté pour environ 6 M€ l’été dernier, Ekwah devait incarner la puissance et l'ambition du projet stéphanois. Eirik Horneland comptait sur lui pour structurer le cœur du jeu. Mais ce choix basé n’aura jamais trouvé sa traduction sur le terrain.

Le joueur n’a jamais voulu s’inscrire dans le projet. Une situation frustrante pour le club, qui a patienté, cherché, et finalement trouvé une porte de sortie.

Une option d’achat gonflée

Si le prêt a été officialisé, les modalités financières, elles, sont restées floues. L’option d’achat incluse dans le deal avec Watford devrait être de l'ordre de 7,5 millions d’euros.

Un montant qui permettrait à l’ASSE de limiter les pertes en cas de transfert définitif cet été. Mieux encore, de faire une plus value. Mais pour cela, encore faut-il que Pierre Ekwah convainque sur les pelouses anglaises. A suivre.

Source : AS Saint-Étienne, Watford FC, Peuple-Vert.fr