L'ASSE reçoit Montpellier ce samedi à 20 heures. Le premier rendez-vous pour Philippe Montanier, tout juste nommé entraineur de l'ASSE. Le MHSC affrontera Nice ce mercredi en Coupe de France. Papus Camara s'est présenté en conférence de presse. Le MHSC pourrait tirer la lngue en fin de semaine et devra faire sans un joueur touché lors de la dernière journée de Ligue 2.

Papus Camara, entraineur du MHSC : "Yael Mouanga doit passer des examens, on saura plus quand on aura les résultats. Ça a l'air d'être musculaire, donc on verra. Savanier ? On avait décidé de le faire récupérer. Il est revenu dans le groupe, donc il est apte."

Le mercato ? Le propriétaire a dit, pas d'arrivée sans départ." Seul Molebe est arrivé en provenance de l'OL."

Camara ne veut pas penser à l'ASSE

Papus Camara, entraineur du MHSC : "Enchaîner Nice et l'ASSE en trois jours ? J'ai toujours eu l'habitude de prendre les matchs les uns après les autres. Ce n'est jamais trop bon d'être dans de la projection. J'estime que dans l'instant présent, on peut faire changer des choses qui peut avoir un impact sur l'après. Déjà, focus sur ce match de Nice, ce match de coupe. Puis, on fera le point mercredi soir à 23h. Et on sera projeté ensuite sur Saint-Etienne. Mais d'abord, c'est bien récupéré.

Prenons les matchs les uns après les autres. Préparons-nous déjà bien pour ce match de coupe et ayons le même état d'esprit qu'on a eu sur ces dernières rencontres. Continuons à être dans l'effort, continuons à être solides, à avoir ce mental, à avoir cette générosité. Et puis le reste, on verra. Mais déjà, en ayant ça, cet état d'esprit, ce sera déjà très, très bien."

ASSE - MHSC : Une programmation qui pose question ?

Papus Camara, entraineur du MHSC : "La programmation face à l'ASSE le samedi ? Seulement deux jours c'est court. Forcément, c'est deux matchs importants pour nous, à la fois la Coupe et ce déplacement. Mais bon, je ne vais pas mettre de l'huile sur le feu. et en rajoutert un peu plus. Mais en jouant Saint-Etienne après la coupe, j'imaginais, je ne voyais pas le diffuseur nous laisser récupérer et nous mettre le lundi. J'étais quasiment sûr qu'on jouerait le samedi soir. Il n'y a pas de surprise à ce niveau-là."

Source : MHSC TV