Le mercato hivernal de Ligue 2 a réservé bien des surprises. Certains clubs se sont renforcés, d’autres ont joué la stabilité. Parfois volontairement. Parfois contraint. Qui sort vraiment gagnant de cette période de transferts ? L'ASSE ?

Le classement reste serré à tous les étages. Mais sur le papier, plusieurs équipes semblent avoir marqué des points importants pour la deuxième partie de saison. Focus sur les clubs qui ont (vraiment) optimisé leur effectif cet hiver.

Reims solide malgré les départs

Le Stade de Reims n’a pas fait que vendre. Si plusieurs joueurs sont partis (Demoncy, Teuma, Bassette), le club a réussi un coup essentiel : conserver Abdoul Koné, vendu au RB Leipzig mais laissé en prêt jusqu’à la fin de saison. Un pilier défensif maintenu, une vraie bonne opération.

En défense, Samuel Junior Kotto (La Gantoise) apporte puissance et duel. Au milieu, Benhattab remplace numériquement Demoncy. Un mercato intelligent qui allège la masse salariale sans déséquilibrer le onze de départ.

L’ASSE, un mercato (enfin) taillé pour la Ligue 2

À Saint-Étienne, on a recherché à retrouver l'équilibre. Exit les profils en bout de course (Maçon, Batubinsika). Place à un effectif cohérent, recentré sur ses fondamentaux. Kanté vient couvrir l’absence d’Ekwah depuis août. Le Cardinal renforce l’axe droit. Soumahoro, l’axe gauche.

L’ASSE a ciblé ses besoins défensifs. Un mercato pas spectaculaire, mais rationnel et efficace, qui pourrait faire la différence sur la durée. Reste à voir si les recrues seront rapidement opérationnelles.

Le Red Star vise la montée en Ligue 1

Le Red Star veut rêver plus grand. Et cela se voit. En attaque, Pape Meissa Ba offre une vraie présence devant. Dans l’entrejeu, Théo Magnin (ex-Clermont) et Balthazar Pierret (ex-QRM) apportent du coffre et de l’expérience. Une montée ? Ce n’est plus un tabou à Bauer. L’effectif est désormais armé pour la viser.

Ligue 2 : Dunkerque n’a pas craqué

Sous pression, Dunkerque a tenu bon. Malgré deux grosses ventes (Gessime à Strasbourg pour 7 M€, Kondo au Cercle Bruges pour 2,5 M€), le club a bien réinvesti. Bokele (Metz), Doucet (Paris FC) et Lagae (La Gantoise) viennent combler les trous.

Un effectif complet, ni affaibli ni renforcé de manière spectaculaire, mais resté compétitif. Ils seront dans la course en haut de cette Ligue 2.

Guingamp joue la continuité renforcée

L’En Avant n’a pas révolutionné son groupe, mais a comblé quelques manques. Demoncy (Reims) et Samoura (Concarneau) viennent densifier le cœur du jeu. Le départ de Dylan Ourega a été absorbé.

Mais l’hécatombe de blessures (troisième rupture des ligaments croisés) complique les plans. Guingamp reste une menace… mais fragile.

Le Mans et Montpellier très calmes en Ligue 2

Le Mans n’a presque rien changé. Et c’est logique. Le club tourne bien, les moyens sont limités. Pas de folies inutiles.

Montpellier, de son côté, devait vendre… mais ne l’a pas fait. Molebe, prêté par l’OL, remplace Orakpo parti à Nancy. Rien de plus.

Troyes : le choix du vide

Le leader étonne. Seulement un renfort : Kandet Diawara, ex-HAC. Pendant ce temps, Assoumou est vendu à prix dérisoire (300 000 €). Les blessures s’accumulent. Et malgré la puissance financière du City Group, aucune recrue majeure n’est arrivée.

Avec quatre points d’avance et une dynamique qui flanche, Troyes joue avec le feu. Réelle volonté de montée ou simple gestion économique ?

Classement Ligue 2 (J21)

Troyes – 41 pts Reims – 38 pts Le Mans – 38 pts Red Star – 37 pts Saint-Étienne – 34 pts Dunkerque – 33 pts Guingamp – 32 pts Annecy – 31 pts Montpellier – 31 pts Pau FC – 31 pts Rodez – 27 pts Grenoble – 25 pts Boulogne – 23 pts Clermont – 22 pts Nancy – 22 pts Amiens – 19 pts Laval – 16 pts Bastia – 15 pts

Source : Ligue 2 / Transferts