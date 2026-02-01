Achraf Dari pourrait faire son retour en Europe dès cet hiver. Le défenseur central marocain est suivi par plusieurs clubs, dont l’ASSE, en quête de renforts défensifs pour la seconde partie de saison.

L’AS Saint-Étienne veut conclure positivement son mercato hivernal. La priorité est claire. Renforcer l’axe défensif. Dans ce contexte, un nom circule avec insistance. Celui d’Achraf Dari selon les informations de Foot mercato. Actuellement sous contrat avec Al-Ahly en Égypte, le joueur de 26 ans manque de temps de jeu. Une situation qui pourrait précipiter un départ. Et l’ASSE est attentive en même temps qu'il suit la situation de Jubal.

Le profil du défenseur coche plusieurs cases. De l’expérience. Une connaissance de la Ligue 1. Et une marge de progression encore réelle. Les Verts ne sont toutefois pas seuls sur le dossier. La concurrence s’organise déjà en Suisse.

Achraf Dari, un profil suivi par l’ASSE

Achraf Dari évolue aujourd’hui à Al-Ahly, mais sa situation interroge. Depuis le début de la saison, le défenseur central n’a disputé que sept rencontres. Soit environ 450 minutes de jeu. Un temps de jeu limité pour un joueur international. Le Marocain compte sept sélections avec les Lions de l’Atlas. Un statut qui suppose davantage de continuité.

Né le 6 mai 1999, Dari reste à un âge clé pour un défenseur. Solide dans les duels. À l’aise dans l’anticipation. Capable de jouer dans une défense à deux ou à trois. Autant d’arguments qui séduisent les recruteurs stéphanois.

L’ASSE cherche un joueur immédiatement opérationnel. Le chantier défensif est identifié depuis plusieurs semaines. Le club veut sécuriser sa fin de saison. Et éviter les errements observés lors de la première partie de championnat. Achraf Dari apparaît donc comme une piste crédible. D’autant plus que son manque de temps de jeu pourrait faciliter une sortie cet hiver.

Une concurrence européenne déjà bien présente

L’AS Saint-Étienne n’est pas seule sur le coup. Selon les informations de nos confrères de Foot Mercato, trois clubs suisses suivent également de près le dossier. Le FC Zurich. Lugano. Et les Young Boys de Berne. Tous sont à l’affût d’une opportunité pour recruter l’international marocain.

Ces clubs disposent d’un argument important. Une exposition européenne régulière. Et parfois une stabilité sportive supérieure. Un point que l’ASSE devra compenser par son projet et son temps de jeu potentiel. À Saint-Étienne, Dari pourrait rapidement s’imposer comme un titulaire. Un élément déterminant pour un joueur en quête de rythme.

Autre facteur à considérer. Son expérience en Ligue 1. Achraf Dari a déjà évolué sous les couleurs de Brest. Il y a disputé 22 matches. Il connaît donc les exigences du championnat français. Son intensité. Ses duels. Son calendrier. Un avantage non négligeable pour une adaptation rapide...