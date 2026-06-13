Razik Nedder continue son ascension. Quelques mois seulement après avoir quitté l'AS Saint-Étienne pour relever un défi international, l'ancien entraîneur principal de la réserve stéphanoise pourrait déjà franchir une nouvelle étape majeure dans sa carrière. Un challenge de premier plan se dessine pour celui qui reste l'une des figures les plus appréciées du centre de formation des Verts.

Parti en avril dernier pour rejoindre la Fédération algérienne de football, Razik Nedder n'a pas mis longtemps à faire parler de lui. À la tête de la sélection U20, l'ancien éducateur de l'ASSE a rapidement démontré les qualités qui avaient fait sa réputation dans le Forez.

Son expertise dans le développement des jeunes joueurs et sa méthodologie de travail ont été particulièrement appréciées au sein de la FAF. Au point que son nom continue d'attirer l'attention en ligue 1.

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Razik Nedder attire les convoitises

Depuis plusieurs années, Razik Nedder s'est construit une solide réputation dans le football français. Son travail à l'ASSE a notamment permis l'éclosion de nombreux jeunes talents (Saliba, Gourna, Fofana, Amougou...) et lui a valu le respect de nombreux observateurs.

Cette reconnaissance pourrait désormais lui permettre de découvrir un nouvel environnement. Selon nos informations, un club de Ligue 1 souhaite l'intégrer à son staff technique pour la saison prochaine.

Une opportunité importante pour l'enfant du Forez, qui n'a jamais caché son ambition de poursuivre sa progression au plus haut niveau.

Une opportunité difficile à refuser

Malgré son attachement profond à l'Algérie et un projet sportif particulièrement stimulant avec les U20, l'ancien Stéphanois semble aujourd'hui proche d'un retour dans le football professionnel français.

Le club concerné n'est autre que Le Havre. Les dirigeants normands souhaitent renforcer le staff de Didier Digard, récemment prolongé à la tête de l'équipe première. Dans cette optique, le profil de Razik Nedder apparaît comme une option particulièrement séduisante.

Les discussions se poursuivent actuellement entre les différentes parties afin de finaliser l'opération. L'ancien formateur emblématique de l'ASSE pourrait donc prochainement découvrir les bancs de Ligue 1 dans un rôle d'entraîneur adjoint.

Une promotion qui viendrait récompenser un parcours construit avec patience et compétence depuis de nombreuses années.