Dans une saison compliquée pour Lucas Stassin, son père Stéphane sort du silence pour Le Progrès. L’ancien défenseur professionnel met des mots sur le passage à vide de l’attaquant de l’ASSE. Mental, isolement, remise en question… Un témoignage fort, loin des clichés.

Lucas Stassin a appris à ses dépens que le football de haut niveau ne pardonne rien. Très exposé après un été agité et un mercato sous tension, l’attaquant belge de 21 ans est passé de la lumière à une période plus sombre. Une transition brutale, que son père Stéphane Stassin analyse avec recul et franchise.

Pour lui, son fils a surtout découvert une réalité qu’il ne connaissait pas encore. Celle de la pression, des attentes et des frustrations. « Il a vu pour la première fois les dessous noirs du foot », explique-t-il. Une expérience marquante pour un joueur encore en construction.

« Il a eu un vrai creux mental » (Stéphane Stassin sur son fils)

Stéphane Stassin ne cherche ni excuses ni responsables. Il décrit simplement un jeune joueur touché mentalement. « Il n’était pas bien dans sa tête, pas bien physiquement non plus. Il ne s’entraînait pas bien. » Une baisse de régime qu’il juge logique au vu de l’enchaînement des événements. « Après tout ce qu’il a vécu cet été, c’est normal. Il n’a que 20 ans. Ce n’est pas un robot. »

Bloqué à l’ASSE malgré son envie de poursuivre sa progression en Ligue 1, Lucas Stassin a vécu un mercato pesant. Plusieurs pistes ont existé, mais aucune n’a abouti. De quoi nourrir frustration et amertume, alors que la Coupe du monde 2026 reste dans un coin de sa tête.

Son père évoque aussi une forme d’isolement. « Il habite seul, en plein hiver. Il s’était un peu renfermé. Lui qui restait souvent pour une deuxième séance, il rentrait directement chez lui. » Des signaux qui ont alerté l’entourage.

« Il s’est remis en mode machine »

Depuis plusieurs semaines, le discours a changé. Stéphane Stassin se montre rassurant et même optimiste. « Depuis un mois, il s’est totalement repris en main. Il est serein. Il bosse beaucoup. Deux séances par jour, terrain et salle. Il a repris un préparateur physique. Je le vois, il est de nouveau fit. »

Le message est clair. Lucas Stassin a tourné la page d’un départ immédiat. Son objectif est désormais collectif. « Il s’est mis en tête de reperformer et de faire monter Saint-Étienne », affirme son père, qui souligne aussi l’attachement grandissant du joueur à Geoffroy-Guichard.

Reste désormais à concrétiser ce renouveau sur le terrain. Son entraîneur et ses partenaires y croient. Et son père aussi. Plus que jamais.