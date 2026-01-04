Lucas Stassin traverse une période compliquée à l’ASSE. Muet devant le but depuis plusieurs semaines, l’attaquant belge incarne les difficultés offensives actuelles des Verts. Face au Mans, son manque d’efficacité a encore sauté aux yeux.

L’ASSE avait besoin d’un déclic. Elle ne l’a pas trouvé samedi soir face au Mans. Le score nul et vierge (0-0) reflète un mal plus profond. Une inefficacité offensive frustante. Et au cœur de ce constat, un nom revient avec insistance : Lucas Stassin. Pour la première fois depuis le 18 octobre et le match aller face au Mans, l’attaquant a disputé l’intégralité d’une rencontre. Un symbole. Mais aussi un signal d’alerte.

Lucas Stassin n’a plus marqué en club depuis le 29 septembre. Une éternité pour un avant-centre. Pourtant, le Belge a su se montrer avec les Espoirs en octobre. Trois buts inscrits contre le Pays de Galles et le Danemark. Insuffisant pour celui qui rêve d'une Coupe du monde avec la Belgique. En effet, sous le maillot vert, la confiance s’est effritée.

Face au Mans, Stassin s’est procuré des occasions. Trois franches. Trois manquées. À chaque fois, le même constat. Un geste imprécis. Une prise de balle mal assurée. Un attaquant en doute. Le terrain glissant n’explique pas tout. Le joueur en est conscient. Et il n’a pas fui ses responsabilités.

Lucas Stassin, lucide mais en manque de confiance

À la mi-temps, Lucas Stassin a pris la parole au micro de beIN Sports. Un passage révélateur de son état d’esprit. Lucide. Honnête. Mais marqué par cette disette qui s’éternise.

« Il y a beaucoup d’espaces en contre. Maintenant, on doit mieux exploiter, mieux finir. J’ai deux grosses occasions… On fait mal en contre, il ne faut pas que l’on prenne de but derrière. Sur mes occasions, la prise de balle n’est pas bonne. Le terrain est glissant, ce n’est pas une excuse, je dois faire mieux. »

Ce match face au Mans devait relancer la machine. Il a surtout confirmé le malaise. Stassin court. Se bat. Se rend disponible. Mais le dernier geste ne suit pas. Et pour un attaquant, c’est souvent ce qui fait toute la différence.

Horneland soutient son attaquant malgré la disette

Après la rencontre, Eirik Horneland a tenu à protéger son joueur. Fidèle à son discours positif, l’entraîneur des Verts a voulu retenir les signaux encourageants. Sans nier les difficultés.

« Lucas Stassin s’est procuré de bonnes situations. Il lui manque peut-être encore un peu de précision. Sa première partie de saison a été compliquée, mais aujourd’hui, on voit qu’il se donne à fond. Et je pense que ça va aller de mieux en mieux. »

Le technicien norvégien le sait. Sortir un attaquant en manque de confiance n’est pas toujours la solution. Le laisser sur le terrain peut aussi être un message fort. Celui de la confiance accordée. Face au Mans, Horneland a fait ce choix. Celui d’accompagner plutôt que de sanctionner.

Pour Lucas Stassin, le plus dur commence peut-être maintenant. Retrouver le chemin des filets. Libérer son jeu. Et redevenir ce buteur capable de faire basculer un match. L’ASSE en a besoin. Urgemment.