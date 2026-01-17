L’ASSE retrouve le Chaudron à l’occasion d’une rencontre officielle pour la première fois en 2026. Ce samedi soir à 20 h 55, les Verts vont défier le Clermont Foot 63 lors de la 19e journée de Ligue 2. Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse afin d’évoquer la rencontre. Extraits.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “On travaille sur cette notion d'équilibre et de solidité défensive tous les jours à l'entraînement. On a déjà un peu changé notre organisation défensive. On essaie de trouver le bon équilibre. On voit aujourd'hui que notre latérale gauche est plutôt un ailier. On voit aussi que quand Mahmoud Jaber n'est pas là, on a des manques au milieu de terrain, donc on cherche vraiment à trouver le bon équilibre entre les joueurs et aussi un bon équilibre sur la personnalité et le caractère que les joueurs montrent sur le terrain.

On sait qu'on a beaucoup de joueurs avec une vraie mentalité tournée vers l'offensif. C'est ce qu'on doit aussi changer. Que cet état d'esprit défensif soit un peu plus présent et c'est ce qu'on essaie d'améliorer.

Kévin Pédro à droite ? Il a joué latéral droit contre Auxerre. Il s'est bien débrouillé à ce poste. C'est aussi un poste qu'il occupe avec l'équipe réserve parfois. Il peut jouer à ces deux postes, dans l'axe et sur le côté. Je pense qu'à l'avenir, sa meilleure position sera celle d'un défenseur central. Mais pour le moment, il n'a aucun problème à occuper ces deux postes."

L'ASSE doit assumer son staut de favori

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Les matchs à venir ? Les deux prochains matchs vont être très importants. Je ne peux pas le cacher, notamment le premier face à Clermont à la maison. Et puis les deux autres qui suivront aussi sont très importants. La fenêtre qui s'ouvre va être décisive pour la montée en Ligue 1.

Nous devons les battre à la maison. Nous sommes les favoris. Mais je respecte l'adversaire et ce fût très difficile au match aller. On avait eu beaucoup de mal à se défaire de cette équipe. Miladinovic et Stassin étaient entrés à la mi-temps et avaient eu un vrai impact sur le match."

Des points indispensable à prendre

L'ASSE face à un virage décisif, Aïmen Moueffek partage l'avis de son entraineur. L'ASSE ne devra pas se louper en janvier : “On sait qu'on joue Reims et Montpellier donc c'est deux très belles équipes du championnat dont Reims qui est aussi dans la course avec nous. Idem pour Clermont. On doit prendre le maximum de point dès ce début de seconde partie de saison."

