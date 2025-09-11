L’AS Saint-Étienne continue de voir éclore ses jeunes talents, et cette fois, c’est Luan Gadegbeku qui attire la lumière. À seulement 18 ans, le milieu formé dans le Forez est en lice pour décrocher le titre de pépite du mois d’août en Ligue 2, une distinction qui récompense chaque mois l’un des jeunes les plus prometteurs du championnat. Les supporters sont invités à voter pour désigner le vainqueur, et le joueur stéphanois devra convaincre face à deux autres concurrents : Mahussi Aristide Zossou (Dunkerque) et Ange Martial Tia (Reims).

Arrivé au centre de formation en 2022 en provenance du RC Fleury, Gadegbeku n’a cessé de progresser dans toutes les catégories jeunes jusqu’à intégrer le groupe professionnel. Sa préparation estivale convaincante lui a permis de franchir le pas cette saison : il a disputé ses premières minutes en Ligue 2, avec notamment une titularisation à Laval (3-3) et deux entrées remarquées face à Rodez (4-0) puis Grenoble (1-1). En trois matchs, il a déjà montré sa personnalité, son volume de jeu et sa maturité étonnante pour son âge.

Fidèle à ses habitudes, le jeune milieu s’illustre par son intelligence de jeu et sa capacité à se projeter. « Il comprend très vite ce qu’on lui demande, il est intelligent et humble », résume son ancien éducateur Jayson Malonga, qui l’avait dirigé à Fleury.

L’ADN formation de l’ASSE

En voyant Gadegbeku éclore, les supporters stéphanois ne peuvent s’empêcher de penser à une tradition bien connue dans le Forez : celle des milieux de terrain formés maison. Après Aimen Moueffek, Lucas Gourna-Douath ou encore Mathis Amougou, c’est une nouvelle pépite qui frappe à la porte de l’équipe première. Et ce n’est pas un hasard : « Luan a toujours été en avance sur les autres dans la compréhension du jeu », poursuit Malonga.

La nomination de Gadegbeku pour le titre de pépite du mois illustre cette continuité. Elle témoigne également de la confiance accordée par l’entraîneur, qui n’hésite pas à lancer ses jeunes dans le grand bain.

Pépite du mois ? Une concurrence relevée

Pour décrocher ce trophée, le milieu stéphanois devra néanmoins faire face à deux adversaires de taille. À Dunkerque, Mahussi Aristide Zossou a déjà marqué les esprits avec son explosivité et ses percussions. Du côté du Stade de Reims, Ange Martial Tia s’affirme comme l’un des grands espoirs de la génération 2006. Le vote des supporters sera donc décisif pour départager ces trois profils.

Si Gadegbeku venait à l’emporter, ce serait un symbole fort pour la jeunesse verte et une confirmation du travail réalisé à l’ASSE en matière de formation. Cela récompenserait aussi l’abnégation d’un joueur qui, malgré une longue blessure en 2023, n’a jamais cessé de croire en son rêve. « C’est une grande fierté d’avoir joué ma première à Geoffroy-Guichard », confiait-il récemment après la victoire face à Rodez.

Les supporters ont donc désormais la main : c’est à eux de voter pour faire de Luan Gadegbeku la pépite du mois d’août en Ligue 2.

Voter pour la pépite du mois d'août de Ligue 2