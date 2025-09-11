Samedi soir, le stade Gabriel-Montpied affichera complet pour la 5e journée de Ligue 2. Clermont, diminué offensivement, affronte une ASSE leader, mais elle aussi touchée par plusieurs incertitudes.

Coup dur pour Gregory Proment : Famara Diedhiou devrait manquer à l’appel. Titulaire lors des quatre premières journées et décisif face à Dunkerque (1 but, 1 passe), l’attaquant sénégalais souffre du genou et ne s’est pas entraîné cette semaine. Mercredi, le joueur lui-même évoquait un retour espéré… à Rodez, lors de la 6e journée. Son absence laisse un vide important dans le secteur offensif clermontois.

Henri Saivet, autre ancien international sénégalais et ex-Stéphanois, est lui incertain. L’expérimenté milieu a travaillé à part avec le préparateur physique, sans gêne apparente lors des accélérations. Le voir titulaire samedi paraît prématuré, mais une place sur le banc reste envisageable. Habib Keita devrait être aux côtés de Johan Gastien.

Clermont en quête de solutions offensives

Sans Diedhiou, Clermont devra innover. Axel Camblan, prêté par Brest, pourrait débuter à droite, avec Bamba à gauche. Le poste d’avant-centre reste une énigme : Adrien Hunou a déjà occupé le rôle, mais ne s’y installe pas durablement. Selon La Montagne, le jeune Socka a été testé comme pivot, tout comme Camblan repositionné, tandis que Saïd, prêté par Lyon et convaincant en préparation, pourrait avoir sa chance. Une chose est sûre : Clermont présentera une ligne d’attaque remodelée face aux Verts.

ASSE : Tardieu bien présent ?

Côté stéphanois, Eirik Horneland doit lui aussi composer avec des absences. Florian Tardieu, malade, ne s’est pas entraîné de la semaine. Sa participation reste incertaine mais pas de blessure pour l'ex-troyen. Le coach norvégien fera le point ce midi en conférence de presse. Autre dossier sensible : Mahmoud Jaber, encore marqué par le tacle appuyé de Gaëtan Paquiez face à Grenoble. Le milieu, touché au pied et recousu, reprend doucement. Il a été préservé en s'entraînant en dehors du collectif. Là encore, Horneland en dira davantage ce jeudi.

Aïmen Moueffek, en reprise individuelle, est plus qu'incertain pour samedi. Ebenezer Annan et Dennis Appiah sont déjà forfaits. En revanche, Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin sont bien présents et disponibles pour le déplacement.

Ligue 2 : Un duel attendu à Montpied

Avec un stade à guichets fermés et deux équipes diminuées mais ambitieuses, ce Clermont – ASSE s’annonce indécis. Les Verts, leaders, chercheront à confirmer leur bon début de saison, tandis que Clermont tentera de créer l’exploit malgré ses absences majeures.

Sources : La Montagne, Peuple-Vert.fr