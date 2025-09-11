Ancien attaquant de l’AS Saint-Étienne (2002-2006), Lilian Compan s’est confié dans Tribune Verte sur ses souvenirs stéphanois. De la montée historique de 2004 à son départ douloureux, en passant par une expérience d’entraîneur écourtée, il raconte son histoire avec l'ASSE, faite de passion et parfois de regrets.

En 2002, alors qu’il évolue à Auxerre, Lilian Compan choisit de rejoindre Saint-Étienne, pourtant en Ligue 2. « Jouer à Geoffroy-Guichard, porter le maillot vert, c’était une évidence, même en L2. J’étais prêt à relever le défi », explique-t-il.

La première saison est compliquée, marquée par un traumatisant 0-3 contre Gueugnon à Geoffroy-Guichard. Mais sous l’impulsion de Frédéric Antonetti et d’un groupe soudé, l’équipe redresse la barre.

La montée en 2004 : un souvenir gravé

La saison 2003-2004 reste comme un sommet dans la carrière de Compan. « Avec l’ASSE, un club historique, c’était du pur bonheur. L’engouement était énorme, on se serait cru en Coupe d’Europe », se rappelle l’ancien buteur.

Il garde en mémoire son coup de tête victorieux contre Sochaux en demi-finale de Coupe de la Ligue, mais aussi le chef-d’œuvre improbable de Damien Bridonneau face à Châteauroux. « Sa reprise, il peut la retenter dix fois, je doute qu’elle finisse une deuxième fois au fond ! »

Un départ de l'ASSE à contre cœur en 2006

Malgré 25 buts inscrits sous le maillot vert, Compan quitte Saint-Étienne en 2006 pour Caen. « Le coach ne me répondait pas, j’étais blessé… J’ai compris que ça arrangerait tout le monde si je partais. J’ai fait mes valises, à contre cœur », confie-t-il.

Une suite de carrière réussie s’ouvre, mais Saint-Étienne reste une étape à part : « J’ai vécu trois montées, mais celle avec Sainté reste unique. »

« On m’a fait à l’envers » lors de son retour en tant que formateur

Après sa carrière, Lilian Compan retrouve l’ASSE en 2016, cette fois comme éducateur au centre de formation. Aux côtés de Laurent Batlles, il prend goût au rôle d’adjoint, avant de se voir confier les U19. Mais la suite laisse un goût amer.

« Quand Julien Sablé est parti chez les pros, Philippe Guillemet a repris le centre et il me l’a fait à l’envers. Il m’a proposé les U16. Les U17, j’aurais peut-être accepté, mais les U16, c’était un manque de respect », regrette-t-il.

Cet épisode marque un deuxième départ douloureux, encore une fois « à contre cœur ». Il retourne alors à Hyères, son club formateur, où il officie aujourd’hui comme coach et directeur sportif.

Toujours attaché à l'ASSE

Même s’il est désormais installé dans sa ville natale, Lilian Compan garde un œil attentif sur l’ASSE : « Voir le club redescendre m’a fait de la peine… Mais je pense qu’ils sont armés pour remonter. Ce club n’a rien à faire en Ligue 2. » Un message d’encouragement d’un ancien qui n’a jamais perdu son attachement au maillot vert.

