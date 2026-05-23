Véritable révélation au sein de l’effectif stéphanois, Kévin Pédro s’est imposé comme un titulaire indiscutable depuis le début de l’année civile. Le joueur formé à l’ASSE figure parmi les huit nommés pour la pépite de la saison en Ligue 2.

Formé à l’ASSE, Kévin Pédro est l’un des seuls joueurs issus de l’Étrat à s’être réellement fait une place dans le groupe stéphanois cette saison. Luan Gadegbeku avait pourtant démarré comme titulaire en début de saison à Laval. En septembre, le jeune milieu s’est blessé à la Cheville et n’a plus été titularisé jusqu’à début février en Ligue 2, malgré un retour dans le groupe en octobre.

Récemment, il est parvenu à retrouver une place dans le onze et a enchaîné deux titularisations face à Amiens puis Rodez. Luan Gadegbeku a profité des performances insuffisantes livrées par Aïmen Moueffek et Igor Miladinovic ainsi que des absences de Jaber et Tardieu.

Le milieu stéphanois a également vu deux de ses jeunes coéquipiers au milieu se blesser sérieusement cette saison. Nadir El Jamali, fréquemment utilisé par Eirik Horneland, s’est blessé au genou en février. Titulaire lors de cinq de ses quinze apparitions, le jeune joueur de l’ASSE a vu sa saison se terminer.

Nadir El Jamali, sur le retour, donne de ses nouvelles

En avril, Paul Eymard s’est fracturé le tibia. Une blessure qui pourrait lui faire manquer la reprise estivale cet été. Le joueur, professionnel depuis début janvier avait pris part aux quatre matchs de l’ASSE en janvier avant de disparaitre des terrains de Ligue 2.

Pédro s’est imposé dans la défense de l’ASSE

Contrairement à ses jeunes partenaires, Kévin Pédro à réussi à se faire une place dans le groupe stéphanois. Mieux que ça, le jeune défenseur n’a manqué qu’un seul match, blessé, sur la phase retour. En 2026, le joueur formé à l’ASSE a disputé dix-sept des dix-huit matchs joués par les Verts. Tous comme titulaire.

Que ce soit avec Eirik Horneland, ou Philippe Montanier, Kévin Pédro a gagné sa place comme joueur indispensable du onze ligérien. En février, ses bonnes prestations lui avaient vallu la récompense de “Pépite du mois”. Distinction qu’il n’a pas remportée en Mars, malgré deux buts inscrits face au Red Star puis Annecy.

La polyvalence de Kévin Pédro est également un atout pour l’ASSE. Le joueur né en 2006 peut jouer latéral droit comme défenseur central, que ce soit dans une charnière à trois ou à deux.

Kévin Pédro à la lutte pour être la pépite de la saison

La Ligue 2 a communiqué les différents nommés pour être la “Pépite de la Saison”. Parmi les nommés, deux Troyens : Yvann Titi et Mathys Detourbet. Noa Boissé et Isaac Cossier représentent quant à eux l’autre promu, Le Mans. Le portier rémois, Ewen Jaouen est égalemment dans la liste avec Joseph Kalulu (Pau), Jordan Mendes (Rodez) et Kévin Pédro.

Auteur d’une demi-saison pleine, le joueur formé à l’ASSE fait naturellement partie des révéltaions de l’excercice 2025-2026. Suffisant pour lui offrir le titre de pépite de la saison ?

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