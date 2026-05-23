À presque 17 ans, Bryan Ngindu affiche une maturité frappante sur ses choix de vie. Le défenseur central de l'ASSE a une conviction : il veut jouer pour le Congo. Un gamin de Saint-Étienne avec une identité bien ancrée.

Il aurait pu botter en touche, temporiser, laisser le temps faire les choses. Bryan Ngindu, lui, a choisi de regarder la question en face. Le défenseur central formé à l'Académie de l'ASSE, qui fêtera ses 17 ans la semaine prochaine, s'est confié à Binationaux Team 243 avec une clarté qui surprend pour son âge. Sa priorité sportive immédiate ? « Je veux commencer fort la prochaine saison, m'imposer dans mon club et viser le haut niveau, que ce soit à Saint-Étienne ou ailleurs. Mon rêve est de signer professionnel et de jouer au plus haut niveau. »

Des ambitions de club parfaitement classiques pour un jeune de son calibre. Mais ce qui distingue Ngindu, c'est que derrière l'objectif sportif, il y a une réponse claire à la question nationale.

Le Congo, pas à défaut — avec le cœur

Bryan Ngindu est franco-congolais, et il ne temporise pas sur la question de sa sélection. « Pour revenir au sujet principal, c'est un objectif clair. Le football évolue et de plus en plus tôt des choix doivent être faits. Je penche pour le moment avec certitude pour le Congo. »

La formulation est précise. Pas « j'envisage », pas « je réfléchis encore ». Une certitude, assumée publiquement à presque 17 ans. Et la suite de son propos révèle ce qui sous-tend ce choix : « Ma famille m'a dit qu'elle m'accompagnerait peu importe le choix que je ferais. Mais on m'a aussi dit qu'il ne faut pas choisir à défaut, mais avec le cœur. »

Un conseil familial qui résonne. Dans l'environnement des binationaux, le choix « par défaut » — opter pour un pays parce que l'autre ne s'est pas manifesté — est une réalité courante, souvent vécue avec un arrière-goût amer. Ngindu, lui, dit choisir le Congo parce qu'il le veut vraiment.

La CAN U17 et l'occasion manquée

La récente qualification du Congo à la CAN U17 avait fait naître un espoir chez le jeune Stéphanois et plusieurs de ses contemporains binationaux. Un espoir qui s'est heurté à la réalité des sélections locales. « J'en parlais récemment avec un autre joueur de ma génération qui joue actuellement les playoffs U17 avec Clermont. Lorsque nous avons appris la qualification du Congo à la CAN U17, nous espérions qu'il y aurait la possibilité d'intégrer des binationaux dans l'effectif. Mais à part deux joueurs, il me semble que ce sont des locaux qui ont été retenus. »

Ngindu ne cache pas sa déception : « C'est dommage, car nous aurions aimé prétendre à intégrer l'effectif. » Une frustration compréhensible, mais qui n'entame pas sa conviction. La porte ne s'est pas ouverte cette fois. Elle peut s'ouvrir plus tard — à condition de s'imposer d'abord en club.

S'imposer à l'ASSE d'abord, choisir le Congo ensuite

L'équation de Bryan Ngindu est finalement assez simple à lire. Il y a une étape A — s'imposer à Saint-Étienne, signer professionnel, exister au plus haut niveau — et une étape B, une destination nationale déjà choisie. La maturité, c'est de ne pas confondre les deux priorités ni de mettre la charrue avant les bœufs.

À presque 17 ans, le défenseur central a les idées en place. Reste à transformer cette clarté mentale en minutes sur le terrain.

Source : Binationaux Team 243