Suspendu après son exclusion face à Guingamp, Maxime Bernauer s’est confié dans l’inside de l’ASSE avant la défaite contre Le Mans (2-3). Entre frustration et détermination, le défenseur stéphanois aborde la trêve et prépare son retour contre Pau.

Le défenseur central de l’AS Saint-Étienne ne cache pas son agacement. Privé de compétition en raison d’une suspension, Maxime Bernauer aurait préféré poursuivre sans interruption liée à la trêve : « J’aurais préféré qu’elle ne soit pas là. La suspension m’aurait paru moins longue, mais c’est comme ça, il faut assumer et continuer à bosser. »

L’ancien Parisien sait que cette coupure tombe à un moment délicat. L’ASSE restait sur une série positive avant la trêve et cherchera à repartir de l’avant dès la reprise. Pour Bernauer, ces jours sans match étaient néanmoins l’occasion de souffler mentalement et profiter de sa famille, avant d’entamer une nouvelle séquence cruciale du calendrier ligue 2.

Maxime Bernauer ASSE : “Il faut assumer ce que j’ai fait”

Toujours lucide, le défenseur reconnaît son erreur avec sincérité : « Je ne suis pas fier, mais ce sont des choses qui peuvent arriver dans le foot. Ça m’apprendra. » Suspendu pour encore une rencontre (contre Annecy), Bernauer a tenu à rester impliqué dans le groupe, même s’il sait combien la période peut sembler longue pour un joueur écarté des terrains.

« Ce n’est pas évident car on s’entraîne en sachant qu’on ne va pas jouer le week-end. » Une phrase qui illustre parfaitement l’état d’esprit de l’ancien joueur du Paris FC, concentré sur le collectif malgré la frustration.

Bernauer veut revenir fort contre Pau

L’ASSE s’apprête à enchaîner une nouvelle période décisive avec plusieurs confrontations directes dans la course au haut du tableau. Pour Bernauer, le retour face à Pau est déjà dans toutes les têtes : « Deux semaines, ce n’est pas trop long, on a la chance de jouer contre Pau en semaine donc ça va venir vite. »

Ce discours traduit une grande détermination à rebondir, à la fois individuellement et collectivement. Depuis son arrivée à l'hiver dernier, le défenseur stéphanois a rapidement gagné en importance dans la charnière verte. Son retour apportera une stabilité bienvenue à une équipe de l’ASSE qui veut continuer à croire à la montée.