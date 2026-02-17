Paul Eymard n’a pas oublié d’où il vient. Le jeune milieu de l’ASSE, né au Sénégal et grandi à Saint-Paulien, a signé son premier contrat professionnel en janvier. À 18 ans, il avance vite. Mais garde la tête froide. Dans un entretien accordé à l'Eveil, il se confit.

Le 5 janvier 2026 restera une date à part pour Paul Eymard. Le jour de ses 18 ans, il a signé son premier contrat professionnel avec l’AS Saint-Étienne jusqu’en 2028. Un symbole fort pour celui qui a rejoint le club en 2022, après des débuts au Groupement Nord Velay puis au Puy Foot.

Très vite surclassé, appelé en équipes de France jeunes, il a franchi les étapes à grande vitesse. En novembre dernier, il disputait son premier match chez les pros en Coupe de France. Une soirée marquée par un but et une entrée dans l’histoire des Verts parmi les plus jeunes réalisations du club.

Mais derrière l’éclosion médiatique, le discours reste mesuré.

Paul Eymard (ASSE) : "Ce n’est pas parce qu’on parle de moi que je vais réussir"

Le jeune milieu ne se cache pas. Il sait que le plus dur commence. "Je suis encore loin d’être arrivé". Lucide, il rappelle que "des joueurs comme ça… il y en a eu énormément", parfois "plus forts que moi". Le message est clair : rien n’est acquis.

Le jeune stéphanois explique d'où vient sa passion pour le sport et plus particulièremnt le football : "Oui, tout de suite je pensais à cela et rien d’autre quand j’étais enfant. J’ai grandi avec un papa qui était fan de handball et de sport en général. Il m’a inculqué les valeurs sportives et celles du travail"

Courtisé, Paul Eymard a pourtant choisi la continuité. "J'ai décidé de signer mon premier contrat pro à l'ASSE déjà car c'est mon club formateur". Pour lui, tout s’inscrit "dans la suite de mon développement". Il insiste : "Je ne dois pas brûler les étapes".

Le projet stéphanois a pesé lourd. Le fait de côtoyer les professionnels au quotidien est "un gros plus". L’environnement aussi. "Il reste toujours les supporters et toute cette ferveur". Un attachement évident à son club.

"Jouer à Geoffroy-Guichard, c’est waouh !"

Paul Eymard s'inspire des plus grands : "J’aimais beaucoup le Barça. Avec Messi, Iniesta, Xavi, puis Neymar et Suarez, c’était vraiment l’équipe que j’appréciais le plus. J’ai eu d’autres modèles ensuite. Antoine Griezmann m’a beaucoup inspiré, tout comme Paul Pogba."

Paul Eymard découvre aussi les sensations du Chaudron. "La meilleure sensation, celle où mon cœur bat le plus fort, c’est quand on est rentre sur le terrain avec les enfants, avant le coup d’envoi.".

Encadré par Loïc Perrin et soutenu par des cadres du vestiaire, il veut progresser. Il le reconnaît sans détour : "Défensivement, je dois faire mieux". Offensivement aussi, il veut "apporter plus dans le jeu".

Blessé récemment, il espère "retrouver le groupe le plus vite possible". L’objectif est simple : "gratter un maximum de temps de jeu" et, pourquoi pas, "obtenir une place de titulaire".