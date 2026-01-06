Un jour symbolique, une étape majeure. Né le 5 janvier 2008, Paul Eymard a fêté ses 18 ans de la plus belle des manières : en signant son premier contrat professionnel avec l’AS Saint-Étienne (ASSE).

Formé dans un premier temps au Velay FC puis au Puy Foot 43, club partenaire des Verts, Paul Eymard rejoint l’ASSE en 2022 à l’âge de 14 ans. Très vite, son potentiel impressionne : surclassé en U17 puis en U19, il s’installe dans la durée dans les sélections nationales, enchaînant les matchs et les tournois prestigieux. À 16 ans, il découvre déjà la National 3 avec la réserve stéphanoise, avant de faire ses débuts chez les pros cette saison. En quatre apparitions, il a inscrit 2 buts.

Un avenir lié à l’ASSE jusqu’en 2028

Après des débuts prometteurs, le milieu de terrain s’est vu proposer un contrat professionnel courant jusqu’en juin 2028. Un engagement fort du club pour l’un des plus gros talents de sa génération. Eymard avait d’ailleurs été finaliste de l’Euro U17 en 2025 et vainqueur du Tournoi de Montaigu en 2024 avec l’équipe de France.

Ce samedi, titularisé face au Mans, il a montré une nouvelle fois qu’il pouvait prétendre à une place dans le groupe pro. L’ASSE croit en lui, et entend lui offrir le cadre idéal pour continuer sa progression.

Les premiers mots

Paul Eymard : "Je suis très content, très fier de signer ce premier contrat professionnel avec mon club formateur. Je suis très heureux que les choses se concrétisent le jour de mes 18 ans. Je souhaite désormais aller chercher un maximum de temps de jeu avec le groupe professionnel et contribuer à obtenir une montée que j’espère pour tout l'effectif et l'ensemble du Peuple Vert !"

Loïc Perrin, Directeur sportif de l’ASSE : "On est très heureux que Paul signe ce premier contrat professionnel. Il a la volonté de s’inscrire dans son club formateur. C’est un joueur complet et moderne avec beaucoup de potentiel, qui peut aller loin. Mais avant ça, il a des étapes à franchir avec le groupe professionnel au sein duquel il commence à prendre confiance depuis quelques semaines."

Source : asse.fr