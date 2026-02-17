Après la victoire contre Montpellier (1-0) grâce à un but de la nouvelle recrue Julien Le Cardinal, Philippe Montanier s’est exprimé en conférence de presse avant le déplacement à Guingamp et a cité Carlo Ancelotti comme source d’inspiration majeure dans sa carrière d’entraîneur.

La victoire face à Montpellier a fait du bien à l’ASSE. Un succès court mais précieux dans la course aux objectifs. Les Verts ont su faire preuve de solidité et de maîtrise. Ce résultat permet d’aborder le déplacement à Guingamp avec l'ambition de recoller aux deux premières places synonymes d'accesion directe en ligue 1, l'objectif assumé pour cette saison.

Présent en conférence de presse ce jeudi midi, Philippe Montanier a évoqué l’avant-match contre l'EAG, mais aussi sa vision du métier d’entraîneur. Un moment plus personnel qui éclaire son management. Dans un football moderne où la pression est constante, le technicien stéphanois assume ses références. Et elles sont prestigieuses.

Carlo Ancelotti, modèle assumé pour Montanier le nouveau coach de l'ASSE

Mais c’est sur un autre terrain que Montanier a surpris. Interrogé sur ses inspirations, il n’a pas hésité à citer Carlo Ancelotti. « Qui m’inspire ? Je cite beaucoup Ancelotti. En plus, j’ai su par des collègues journalistes qui le côtoyaient à Madrid que c’est une super personne. Des joueurs qui l’ont eu à Paris, au-delà de sa compétence, de sa rigueur et tout, humainement j’aime beaucoup cet entraîneur. J’aimerais lui ressembler, on va dire. »

Le message est clair. Montanier admire autant la compétence que l’humanité de l’entraîneur italien. Il évoque aussi Pep Guardiola, qu’il « adore », saluant sa capacité à faire l’unanimité dans le vestiaire. Ce double modèle en dit long sur sa conception du management. Compétence tactique, rigueur et proximité humaine. Une alchimie rare. À l’heure d’aller défier Guingamp, l’entraîneur stéphanois avance avec cette ligne directrice. S’inspirer des meilleurs, sans jamais renier son identité.