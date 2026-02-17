L’ASSE ira en Corse au cœur du printemps. Le voyage des Verts à Armand-Cesari aura lieu à l’occasion de la 31ᵉ journée de Ligue 2. L’affiche entre le Sporting Club de Bastia et Saint-Étienne a été fixée.

Les Stéphanois avaient clôturé leur phase aller par la réception de Bastia le samedi 13 décembre dernier. Les Corses venaient alors dans le Chaudron avec le statut d’une équipe qui n’avait pas encore marqué à l’extérieur en Ligue 2. Après quatre mois de disette hors de l’île de beauté, le Sporting avait ouvert le score suite à une perte de balle de Miladinovic aux abords de sa surface.

Quelques instants plus tard, Zuriko Davitashvili avait réussi à égaliser d’un magnifique enchaînement après une passe lumineuse de Bernauer. Les Corses avaient repris l’avantage dix minutes plus tard, après une nouvelle erreur de la défense ligérienne. Il aura fallu attendre la 82ᵉ minute pour que Zuriko Davitashvili s’offre un doublé et évite une défaite. Florian Tardieu aura ensuite une opportunité de donner l’avantage à son équipe mais manquera son penalty.

Bilan mitigé à Furiani pour les Verts

L’ASSE a voyagé en Haute-Corse à deux reprises depuis sa relégation en 2022. Lors de l'exercice 2022-2023, Bastia avait battu le club ligérien sur le score de deux buts à zéro. Les locaux avaient fait la différence en seconde période.

La saison suivante, le voyage à Armand-Cesari s’était mieux déroulé pour les Stéphanois. Gautier Larsonneur avait repoussé le penalty d’Alfarela dès les premiers instants de la partie avant que l’ASSE ne déroule. Dylan Chambost avait inscrit un corner direct au quart d’heure de jeu avant que Nathanaël Mbuku ne double la mise sur penalty juste avant la pause. Irvin Cardona inscrira le troisième but des Verts avant que Mbuku ne s’offre un doublé pour entériner le succès 4-0 des siens.

Bastia - ASSE est fixé

L’ASSE se déplacera à Bastia le samedi 18 avril à 20h lors de la 31ᵉ journée de Ligue 2. beIN SPORTS sera, comme d’habitude, le diffuseur de cette partie.

Programmation complète de la 31ᵉ journée de Ligue 2

Vendredi 17 avril 2026 à 20h00 sur beIN SPORTS MAX 4 à 8

Montpellier Hérault SC – Grenoble Foot 38

Le Mans FC – Clermont Foot 63

FC Nancy-Lorraine – FC Annecy

Rodez Aveyron Football – Amiens SC

Pau FC – EA Guingamp

Samedi 18 avril 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 1

Stade de Reims – Red Star FC

Samedi 18 avril 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 2

ESTAC Troyes – US Boulogne CO

Samedi 18 avril 2026 à 20h00 sur beIN SPORTS 1

SC Bastia – AS Saint-Étienne

Lundi 20 avril 2026 à 20h45 sur beIN SPORTS 1

USL Dunkerque – Stade Lavallois MFC