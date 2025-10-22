Dans quelques jours, l'Equipe de France U17 disputera la Coupe du Monde au Qatar. Un rendez-vous très attendu, pour les jeunes joueurs et qui sera une nouvelle fois suivi de près par les recruteurs. Aucun joueur de l'ASSE n'a été retenu pour cette compétition. Des premières explications sont tombées concernant Paul Eymard.

Quelques semaines après les U20, ce sont les U17 qui s'apprêtent à disputer leur Coupe du Monde. Les jeunes pousses tenteront de faire au moins aussi bien que leurs ainés ayant atteint les demi-finales. Un joueur de l'ASSE figurait d'ailleurs dans le groupe U20, le jeune Djylian N'Guessan qui avait été surclassé pour l'occasion ! Alors que l'on pouvait s'attendre à voir Paul Eymard figurer avec les U17, le milieu né en 2007 n'y est finalement pas.

Paul Eymard, un élément indispensable de la saison dernière

Le stéphanois est déjà apparu plusieurs fois sous le maillot tricolore. Il compte en effet au total 26 sélections en équipe de France. 9 avec les U16 et 17 avec les U17. Ses dernières sélections datent de la fin de saison dernière, où il a disputé l'Euro U17. Considéré comme un joueur majeur du groupe, il avait d'ailleurs enchaîné les titularisations et disputé au total plus de 350 minutes de jeu.

Malgré ses bonnes performances, le joueur n'a pas été retenu pour ce nouvel évènement majeur.

Paul Eymard reste à l'ASSE : Un choix du club ?

Son début de saison à l'ASSE a été quelque peu mouvementé. En effet, sa situation autour de la signature de son premier contrat professionnelle ne lui a pas permis de beaucoup jouer. Comme nous vous le révélions il y a quelques semaines, les choses s'améliorent progressivement. Depuis, Paul Eymard a bien repris les entraînements et a même retrouvé le groupe professionnel. Le milieu de l'AS Saint-Etienne a même pu obtenir du temps de jeu avec l'équipe réserve.

Cependant, selon Loic Tanzi, journaliste pour l'Equipe, sa non-sélection avec l'équipe de France pour la Coupe du Monde U17, serait un choix de l'ASSE. Selon ses propos : "L’AS Saint-Etienne n’a pas souhaité non plus laisser partir Paul Eymard pour la Coupe du monde U17 au Qatar". Un choix fort de la part du club, qui semble vouloir compter sur lui et accélérer les discussions autour de la situation de son contrat professionnel ses prochaines semaines.