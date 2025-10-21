Alors que le championnat de Ligue 2 continue, les sélections de jeunes poursuivent leur calendrier international. Dernièrement, c’est l’Équipe de France U17 avec Djylian N’Guessan qui s’est rendue au Chili et a terminé à la 4e place. L’attaquant de l’ASSE pouvait espérer une nouvelle sélection avec les U17.

Djylian N’Guessan n’a pas encore connu la moindre apparition en Ligue 2 sous les couleurs de l’ASSE. Apparu lors du premier match de préparation cet été, le jeune joueur de 17 ans était sorti sur blessure. Depuis, il est revenu progressivement, ce qui lui a permis de rejoindre la sélection U20 au Chili. Il a d'ailleurs même été surclassé. Selon plusieurs médias, dont L’Équipe, cette compétition avec la France lui a offert une belle visibilité. De nombreux clubs se sont montrés intéressés par son profil. Parmi eux, Arsenal et Tottenham, qui ont déjà envoyé leurs recruteurs pour le suivre de près. Ils auraient même commencé à compiler des rapports détaillés sur lui. Derrière ces deux mastodontes, Chelsea, Watford, Brighton, Brentford, l’Inter Milan ou encore l’Udinese seraient également sur le coup.

Deux profils prometteurs

Autre profil prometteur : Paul Eymard. Le jeune milieu de terrain de l’ASSE retrouve petit à petit du temps de jeu après un début de saison très compliqué. En effet, sa situation contractuelle autour de la signature d’un premier contrat professionnel a poussé le club à prendre une décision forte : l’éloigner progressivement des groupes pro et réserve en attendant que la situation se débloque. Comme nous vous l’avions indiqué, les choses semblent évoluer dans le bon sens. Le joueur a d’abord réintégré le groupe réserve de l'ASSE, avec lequel il dispute à nouveau des rencontres officielles. Et, il y a quelques semaines, il a même repris l’entraînement avec le groupe professionnel de l'ASSE.

Pas de sélection pour les deux jeunes joueurs de l’ASSE

La liste pour la Coupe du Monde U17 (du 29 octobre au 27 novembre) est tombée. Cette compétition, qui se déroulera au Qatar pendant un mois, ne verra aucun joueur stéphanois sur les pelouses. En effet, malgré leur statut de cadres dans cette génération, les deux jeunes de l’ASSE n’ont pas été retenus. La France affrontera donc le Chili, le Canada et l’Ouganda sans Djylian N’Guessan ni Paul Eymard, tous deux nés en 2008.