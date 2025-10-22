Ce samedi, au Stade Geoffroy-Guichard, l'ASSE a disputé la 10 ème journée du championnat de Ligue 2. La 5ème dans le Chaudron. Une nouvelle fois, le Peuple Vert a répondu présent et s'est mobilisé !

C'est une constante depuis le début de la saison en Ligue 2, l'ASSE dépasse la bar des 30 000 supporters dans son enceinte. Le record d'affluence a été établi le 30 août dernier contre Grenoble. 35 729 supporters s'étaient réunis dans le Chaudron. Depuis, l'affluence ne cesse d'être importante. En effet, la moins bonne affluence était contre Guingamp, où il y avait 32 131 supporters. Un chiffre impressionnant, puisque l'ASSE demeure aujourd'hui le seul club à avoir compté plus de 20 000 supporters, lors d'une même journée dans son stade depuis le début de saison.

Une moyenne impressionnante pour l'ASSE

Après tous les matchs de l'ASSE, la seconde meilleure affluence était détenu avant ce lundi par Bastia avec 13 134 supporters contre le Pau FC. Maintenant, c'est désormais Nancy qui occupe cette position avec 16 680 supporters contre Amiens ce lundi. Encore bien loin des affluences stéphanoises. En effet, cette saison, la moyenne de Geoffroy-Guichard est pour le moment de 33 569 supporters. Bien loin devant Bastia et ses 10 884 supporters (nous ne comptons pas Nancy qui n'a disputé qu'un match devant son public).

Une ferveur immense !

À domicile, comme à l'extérieur, ils sont très nombreux à supporter l'ASSE. À Annecy ils seront encore plus de 2 500 ce samedi si l'on ne compte que le parcage. Contre Pau, la rencontre se disputera en semaine cette fois-ci. 3 jours après le déplacement dans un Parc des Sports flambement neuf, les Verts recevront les Palois. L'affluence actuelle progresse rapidement, il ne reste plus que quelques centaines de places au sein de la tribune Henri Point. L'AS Saint-Etienne n'a pour le moment pas encore commercialisé les places en tribune Pierre Faurand.

Les affluences de la 10 ème journée de Ligue 2

ASSE - Le Mans - 33 824

Nancy - Amiens - 16 680

Troyes - Bastia - 6 405

Laval - Red Star - 6 187

Rodez - Reims - 5 815

Clermont - Annecy - 4 539

Boulogne - Guingamp - 4 134

Grenoble - Pau - 3 739

Dunkerque - Montpellier - 3 530

La moyenne totale de cette journée ne dépasse pas les 10 000 supporters. 9 428 personnes étaient présentes en moyenne dans les différentes enceintes. Seules Nancy et l'ASSE sont au-dessus. Plus d'un tiers du public était à Geoffroy-Guichard.