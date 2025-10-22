Malgré la relégation la saison dernière, l’ASSE continue d’être un club qui attire le public. Pour son retour dans l’élite la saison passée, le club avait battu son record d’abonnés au Stade Geoffroy Guichard. Les supporters stéphanois ont réitéré ce chiffre cet été malgré la descente en Ligue 2.

Avec plus de 20.000 abonnés et un stade Geoffroy-Guichard rempli pour la venue du Mans, l’AS Saint-Étienne à une nouvelle fois confirmé son statut unique dans le paysage du football français. Dans une Ligue 2 souvent perçue comme discrète, les Verts continuent d’incarner une véritable locomotive populaire, rappelant que le Chaudron reste une enceinte incontournable.

Des abonnements historiques

Jamais un club de Ligue 2 n’avait franchi un tel cap : 20.113 abonnés cette saison. Ce chiffre record illustre l’attachement indéfectible du public stéphanois, mais aussi la confiance retrouvée après un changement de direction attendu depuis des années. Là où de nombreux clubs peinent à mobiliser, Saint-Étienne reste une exception. La montée en Ligue 1 n’est pas qu’un objectif sportif, elle est portée par toute une communauté.

L’engouement dépasse largement les frontières de la Loire. En déplacement, les Verts bénéficient d’un soutien impressionnant : parcages pleins à Laval ou Boulogne-sur-Mer, atmosphère quasi « à domicile » partout en France. Peu de clubs, même en Ligue 1, peuvent se targuer d’un tel suivi. Le précédent record en Ligue 2 était tenu par le RC Lens : 16.608 en 2019-2020

L’ASSE bat déjà son propre record

Ce soutien massif constitue un véritable 12ᵉ homme. Horneland et ses joueurs savent qu’ils ont une responsabilité : offrir un football à la hauteur de cette ferveur unique. Une chose est sûre : si le terrain peut encore progresser, le peuple vert, lui, ne flanchera pas.

Cette saison, le Stade Geoffroy Guichard comptera autant d’abonnés que la saison passée. En 2024-2025, les Verts comptaient 20.307 abonnés, ce qui était le record officiel du Chaudron. L’ASSE a aujourd’hui annoncé que ce record avait été battu pour la saison 2025-2026.