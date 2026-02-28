L’ASSE se déplaçait ce samedi soir sur la pelouse du Pau FC, au Nouste Camp, dans le cadre de la 25e journée de Ligue 2. Une rencontre importante pour les Verts dans un championnat toujours aussi resserré, face à une formation paloise difficile à manœuvrer à domicile et en quête de points précieux. À l’issue de la rencontre, remportée par les Verts sur le score de 3 à zéro, les entraîneurs des deux équipes se sont présentés au micro de beIN Sports afin de livrer leur analyse et de revenir sur le scénario du match.

Thierry Debès (Pau) : "C’est difficile de dire aux joueurs qu’ils ont fait le match qu’il fallait quand on perd 3-0. Malheureusement, on rate complètement l’entame. Les trois premières minutes nous coûtent cher. Ensuite, courir après le score face à une équipe comme Saint-Étienne, c’est compliqué. On a pourtant deux énormes occasions pour revenir à 1-1 et on ne les met pas. Il y a aussi le talent de leur gardien qui nous empêche d’égaliser. Puis arrive ce deuxième but… Pour moi, le vrai tournant du match, il est là. Le troisième est plus anecdotique.

J’ai malgré tout vu beaucoup de niaque, beaucoup d’énergie chez mes joueurs. On s’est créé des situations face à une très belle équipe de Sainté. Mais quand on voit leur qualité offensive, la moindre opportunité peut faire mouche. Ils ont dû tirer quatre fois et marquer trois buts. La différence, elle est là.

Je l’avais dit avant la rencontre : Saint-Étienne a recruté pour 23 millions d’euros cet été, nous avons un budget de 7 millions. Les joueurs de talent, ça fait la différence dans ces moments-là. Il leur faut très peu pour marquer, et ils l’ont encore prouvé ce soir, notamment sur ce deuxième but qui est magnifique."

Debès : "On se procure quand même deux très grosses occasions"

"Sur le premier but, l’action se passe juste devant moi. On voulait presser très fort d’entrée, mais Julien glisse et crée un décalage. Derrière, on ne parvient jamais à le rattraper. Ce sont des détails, mais à ce niveau-là, ça se paie cash. Le deuxième but nous fait très mal, surtout parce qu’il arrive pendant notre temps fort. Je n’ai pas encore revu les images, mais j’ai le sentiment qu’on aurait pu faire mieux. C’est frustrant, car dans le contenu, on a fait beaucoup de bonnes choses. C’est paradoxal de dire ça après une défaite 3-0, mais on a longtemps rivalisé.

On avait insisté toute la semaine sur certains points. On les a trouvés par moments, mais pas suffisamment à mon goût. On se procure quand même deux très grosses occasions : un face-à-face, puis ce centre qui traverse la surface sans être repris. Si on égalise à ce moment-là, peut-être que le scénario est différent. Le premier but nous a vraiment fait mal mentalement.

La prochaine fois, j’aimerais peut-être un peu moins de contenu… mais gagner le match. C’est agréable pour les spectateurs de voir une équipe jouer, mais nous, ce qu’on veut avant tout, ce sont des points."

Philippe Montanier (ASSE) : "Cette première place reste provisoire"

Philippe Montanier (ASSE) : "Ça n’a pas été un match facile, mais je trouve qu’on progresse à chaque sortie. En deuxième mi-temps, on a eu une vraie maîtrise. On s’est créé des occasions, même si on a mis du temps à faire le break. Et au moment où on le fait, il ne faut pas oublier que Gautier (ndlr : Larsonneur) sort un arrêt déterminant à un moment clé. Ensuite, on a su garder le contrôle du match. On avance, on continue de progresser et c’est ça le plus important.

Leader ? Troyes n’a pas encore joué, donc cette première place reste provisoire. Ce qui compte surtout, ce sont les trois points. Gagner 3-0 ici à Pau, face à une équipe difficile à manœuvrer, ce n’est pas anodin. Je tiens d’ailleurs à saluer le travail de Nicolas Usaï, qui a fait du bon boulot ici. On va savourer cette victoire, mais on sait qu’on est encore loin de la fin du championnat. Il reste beaucoup de chemin à parcourir.

Lucas Stassin ? On est tous derrière lui. Depuis que je suis arrivé, je le trouve très bon. Il était déjà décisif sans forcément marquer : il provoquait des penalties, délivrait des passes décisives… On sentait que sa persévérance allait finir par payer. Ce soir encore, il a énormément travaillé pour l’équipe. Aujourd’hui, il est récompensé de ses efforts et on est très heureux pour lui… et pour nous aussi, évidemment."