Ce samedi soir au Nouste Camp, l’ASSE se déplaçait sur la pelouse du Pau FC dans le cadre de la 25e journée de Ligue 2. Un rendez-vous très important pour les Verts, pleinement engagés dans une lutte extrêmement serrée pour la montée. Face à une formation paloise solide à domicile et toujours difficile à manœuvrer, les Stéphanois n'ont pas tremblé et ont fait le job en l'emportant 3-0. À l’issue de la rencontre, les joueurs se sont arrêtés au micro de beIN Sports pour livrer leurs premières impressions et revenir à chaud sur les moments clés de la soirée.

Joseph Kalulu (Pau) : "C’est frustrant parce qu’on encaisse un but dès les premières minutes. Malgré ça, je trouve qu’on réagit bien. On a des grosses occasions, de vrais temps forts et on les met en difficulté. Malheureusement, on ne parvient pas à concrétiser ces moments-là. Si on marque pendant nos temps forts, je pense qu’on peut clairement prendre l’avantage ou au moins revenir à 1-1. C’est dommage, mais c’est le football.

On arrive à rivaliser, on se crée des situations, mais il nous manque toujours ce petit détail pour faire basculer le match en notre faveur. C’est ce petit déclic qui nous permettrait de passer devant. On va continuer à travailler et essayer d’aller chercher les trois points la semaine prochaine contre Bastia."

Le Cardinal (ASSE) : "On prend encore trois points et c’est l’essentiel"

Julien Le Cardinal (ASSE) : "C’est positif parce qu’on enchaîne une quatrième victoire consécutive. Comme lors des trois précédents matchs, tout n’a pas été parfait. On aurait aimé avoir davantage de maîtrise, notamment en première période où on a parfois trop subi. On aurait pu mieux gérer certains temps faibles.

Mais au final, on prend encore trois points et c’est l’essentiel. On poursuit notre dynamique et il ne faudra rien lâcher. On montre qu’on est présents et qu’on ne cédera rien.

Il faut aussi souligner la performance de Gautier Larsonneur. Il nous sort deux ou trois arrêts décisifs qui nous maintiennent dans le match. Il a été déterminant et c’est important pour l’équipe. À nous de continuer sur cette lancée."

Lucas Stassin (ASSE) : "En tant que numéro 9, ça fait toujours plaisir de retrouver le chemin des filets. Comme vous l’avez dit, il y a la victoire au bout et c’est encore plus important pour moi. Franchement, c’est une vraie libération.

Sur l’action, je sais qu’Irvin Cardona va centrer. Je fais mon appel au premier poteau, puis je vois que le ballon arrive en retrait. Je ne me pose pas de questions, j’attaque la zone. On voit bien le mouvement d’Irvin au premier et Zuriko qui arrive derrière. Devant, on s’entend très bien, on combine beaucoup et ça se ressent dans le jeu. En plus, on enchaîne les victoires, donc forcément les connexions se créent plus facilement. En ce moment, ça fonctionne bien et j’espère que ça va continuer.

Un triplé ? Oui, j’aurais pu… Sur l’occasion, je vois Zuriko sur ma gauche. On avait remarqué que le gardien sortait vite, donc je me dis que je vais tenter le lob. Mais au moment où on réfléchit trop, c’est souvent là qu’on se trompe. Je suis déjà très content de marquer, même si j’aurais aimé faire encore plus.

Ilan m’apporte énormément. À l’entraînement, il me met beaucoup en confiance et me donne énormément de conseils grâce à son expérience. On travaille beaucoup les finitions et je progresse grâce à ça. Si je suis récompensé aujourd’hui, c’est aussi en partie grâce à lui. Les échanges qu’on a m’aident dans ma progression et pour la suite de ma carrière.

Ma résilience ? Oui, j’ai connu une première partie de saison compliquée. Avec tout ce qui s’est passé, ce n’était pas évident. Je suis encore jeune, j’ai beaucoup à apprendre. J’ai réussi à me reconcentrer sur l’essentiel : le terrain et le jeu. Je fais tous les efforts pour l’équipe, parce que ce qui compte avant tout, c’est la victoire. Aujourd’hui, en plus, je marque, donc je suis heureux. Mais rien n’est fini, rien n’est acquis. Il faut continuer."