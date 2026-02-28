En quête d’un quatrième succès consécutif, l’ASSE a frappé fort sur la pelouse du Pau FC (3-0). Grâce à un doublé de Lucas Stassin et un but de Joshua Duffus, les Verts de Philippe Montanier s’emparent provisoirement de la tête de la Ligue 2. Résumé et vidéos des buts stéphanois.

Au Nouste Camp, le décor était planté. Le Pau FC voulait effacer l’humiliation du match aller (0-6). En face, l’AS Saint-Étienne arrivait lancée avec trois victoires consécutives et l’ambition claire de consolider sa place sur le podium.

Les Verts ne tardent pas à imposer leur rythme. Dès la 3e minute, Irvin Cardona déborde côté droit et centre fort dans l’axe. Lucas Stassin coupe parfaitement la trajectoire du pied droit. Noah Raveyre est battu. 0-1. L’ASSE démarre idéalement.

Après 15 matchs sans marquer, Stassin retrouve enfin le chemin des filets à Pau (0-1) pic.twitter.com/JxUVNwyxqz — Alex (@Alex_InDaHouse2) February 28, 2026

Pau réagit. Kalulu puis Briançon mettent la pression, mais Gautier Larsonneur se montre impérial. Le portier stéphanois multiplie les parades décisives, notamment devant Versini en seconde période. Un match plein.

ASSE : Stassin s’offre un doublé décisif

Au retour des vestiaires, Saint-Étienne reste solide. Et à la 64e minute, les hommes de Philippe Montanier assomment définitivement les Palois. Sur une combinaison rapide, Boakye sert parfaitement Stassin dans la surface. L’attaquant ajuste Raveyre sans trembler. 0-2. Doublé clinique.

L'efficacité pour les Verts et Stassin (Doublé!) pic.twitter.com/E29OeKMd65 — Alex (@Alex_InDaHouse2) February 28, 2026

Stassin passera même proche du triplé à la 76e minute, mais Raveyre évite le naufrage. Les quatre minutes de temps additionnel ne changent rien.

C'est finalement dans le temps additionnel qu'Augustine Boakye délivre une galette à Joshua Duffus qui n'a plus qu'à pousser le ballon.

Encore une galette de Boakye pour Duffus et pour travailler la diff de buts ! pic.twitter.com/p5Iysig1eE — Alex (@Alex_InDaHouse2) February 28, 2026

Victoire 3-0. L’ASSE enchaîne un quatrième succès consécutif et prend provisoirement la tête de la Ligue 2. Surtout, les Verts comptent désormais quatre points d’avance sur Reims, troisième.

Un message fort envoyé au championnat.