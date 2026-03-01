Gautier Larsonneur (7)

Encore une prestation solide du capitaine stéphanois. Décisif à plusieurs reprises, notamment sur la tête de Briançon et la frappe de Versini en face-à-face, il a maintenu son équipe devant au score dans les moments chauds. Son intervention lointaine en seconde période démontre sa confiance actuelle. Sans lui, Pau aurait pu revenir dans la rencontre.

Julien Le Cardinal (6)

Appliqué dans son marquage, notamment face à Dong en fin de match, il a su contenir les projections paloises. Son jeu long vers l’avant a parfois permis de soulager le bloc. Sérieux dans les duels, il a su rester concentré malgré la pression.

Kévin Pedro (6)

Solide sur son côté malgré l’activité de Versini et Kalulu. Il a parfois été bousculé mais n’a jamais rompu. Précieux dans ses retours défensifs, il a participé à l’équilibre global de l’équipe. Une performance sobre mais efficace.

Mickaël Nadé (6)

Dominant dans les duels aériens et vigilant face aux appels dans la profondeur. Il a bien protégé son gardien dans les moments de pression paloise. Quelques relances approximatives, mais une présence rassurante dans la surface.

Ben Old (6)

Très précieux défensivement avec un tacle parfait devant Versini en première période. Il a parfois souffert sur certaines transitions, notamment après une glissade dangereuse, mais s’est bien repris. Son activité a permis de contenir les montées adverses.

Abdoulaye Kanté (6)

Engagé dans l’impact, il a mis de l’intensité dans l’entrejeu. Rapidement averti d’un simple rappel à l’ordre après une faute, il a su ensuite canaliser son agressivité. Son travail de récupération a été important pour sécuriser l’avantage.

Florian Tardieu (6)

Discret mais précieux dans la gestion du tempo. Il a tenté d’apporter sur coups de pied arrêtés et a effectué un bon retour défensif face à Glossoa. Son expérience a aidé l’équipe à rester structurée dans les temps faibles.

Augustine Boakye (7)

Très actif entre les lignes, il a constamment cherché à créer du déséquilibre. Passeur décisif pour le deuxième but de Stassin après une belle combinaison, il est également impliqué sur le troisième but avec sa percussion. Une prestation complète, malgré un avertissement.

⭐ Lucas Stassin (8)

L’homme du match. Il ouvre le score très tôt d’un geste opportuniste, puis s’offre un doublé en véritable renard des surfaces. Il aurait même pu inscrire un triplé sans une parade de Raveyre. Au-delà des buts, ses déplacements et ses remises ont constamment pesé sur la défense paloise.

Zuriko Davitashvili (5)

Moins en vue que lors des dernières sorties. Il a tenté de provoquer sur son côté mais s’est souvent heurté à une défense compacte. Quelques bonnes déviations, mais un manque de justesse dans le dernier geste. Remplacé en fin de match.

Irvin Cardona (5)

Impliqué sur l’ouverture du score avec un centre précis pour Stassin. Ensuite, il a eu plus de mal à exister, malgré une frappe en pivot. Remplacé à l’heure de jeu après une prestation correcte sans être marquante.

👔 Philippe Montanier (7)

Quatrième victoire consécutive et première place provisoire à la clé. Son équipe a su faire preuve d’un réalisme redoutable malgré des temps faibles. Les ajustements tactiques et les changements ont permis de sécuriser le résultat. Une dynamique parfaitement entretenue dans la course à la montée.