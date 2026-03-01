L’ASSE frappe fort dans cette 25e journée de Ligue 2. Grâce à son succès net à Pau (0-3), Saint-Étienne prend provisoirement la tête du classement en attendant le match Troyes – Amiens ce lundi soir. Une soirée parfaite pour les hommes de Philippe Montanier, dans une journée marquée par de nombreux matchs nuls.

Saint-Étienne n’a pas tremblé. Sur la pelouse de Pau, les Verts ont livré une prestation sérieuse et efficace. Résultat : une victoire 3-0 qui permet aux Stéphanois de grimper à la première place de ligue 2 avec 46 points. Une dynamique impressionnante avec 4 victoires sur les 5 derniers matchs. L’attaque tourne bien (44 buts) et la défense reste solide (29 encaissés).

Derrière, plusieurs concurrents ont laissé des points précieux. Reims a été tenu en échec à Montpellier (0-0). Le Red Star et Le Mans se sont neutralisés (0-0). Même scénario pour Guingamp – Rodez et Grenoble – Boulogne. Une journée fermée, tendue, où les défenses ont pris le pas sur les attaques.

ASSE : une dynamique de patron

Les hommes de Philippe Montanier affichent une constance qui fait la différence. Pendant que ses rivaux piétinent, l’ASSE avance. Cette victoire à Pau symbolise la maturité de ce groupe.

Dans le même temps, Clermont s’est relancé en dominant Dunkerque (2-1). Annecy réalise également la belle opération du week-end avec un succès convaincant à Bastia (0-2).

Mais la vraie pression est désormais sur Troyes. Deuxième avec 45 points avant son match face à Amiens, le club aubois peut reprendre la tête en cas de succès lundi soir. L’ASSE, elle, a fait le travail. Et met la pression.

Ligue 2 : Une 25e journée verrouillée

Le fait marquant reste le nombre de matchs nuls : quatre 0-0 et un 1-1 (Laval – Nancy). Les blocs étaient compacts. Les espaces rares.

Montpellier et Reims n’ont pas trouvé la faille. Red Star et Le Mans se neutralisent dans le haut du tableau. Guingamp manque l’occasion de recoller. Grenoble et Boulogne stagnent.

En bas, Bastia continue de souffrir. Laval n’avance plus. Nancy grappille un point mais reste fragile.

L’information clé ? L’ASSE est leader provisoire avec 46 points, +15 de différence de buts. Les Verts ont envoyé un message fort à la concurrence. Reste à savoir si Troyes saura répondre.

# Équipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Saint-Étienne 46 25 14 4 7 44 29 +15
2 Troyes 45 24 13 6 5 38 25 +13
3 Reims 42 25 11 9 5 37 23 +14
4 Red Star 41 25 11 8 6 33 25 +8
5 Le Mans 41 25 10 11 4 30 24 +6
6 Annecy 39 25 11 6 8 34 25 +9
7 Dunkerque 38 25 10 8 7 41 27 +14
8 Rodez 37 25 9 10 6 31 31 0
9 Montpellier 35 25 10 5 10 28 25 +3
10 Guingamp 35 25 9 8 8 35 36 -1
11 Pau 34 25 9 7 9 37 42 -5
12 Grenoble 29 25 6 11 8 24 29 -5
13 Clermont 28 25 7 7 11 29 33 -4
14 Boulogne-sur-Mer 27 25 7 6 12 25 36 -11
15 Nancy 27 25 7 6 12 22 33 -11
16 Amiens 23 24 6 5 13 28 39 -11
17 Laval 19 25 3 10 12 19 35 -16
18 Bastia 18 25 3 9 13 12 30 -18