L’ASSE frappe fort dans cette 25e journée de Ligue 2. Grâce à son succès net à Pau (0-3), Saint-Étienne prend provisoirement la tête du classement en attendant le match Troyes – Amiens ce lundi soir. Une soirée parfaite pour les hommes de Philippe Montanier, dans une journée marquée par de nombreux matchs nuls.

Saint-Étienne n’a pas tremblé. Sur la pelouse de Pau, les Verts ont livré une prestation sérieuse et efficace. Résultat : une victoire 3-0 qui permet aux Stéphanois de grimper à la première place de ligue 2 avec 46 points. Une dynamique impressionnante avec 4 victoires sur les 5 derniers matchs. L’attaque tourne bien (44 buts) et la défense reste solide (29 encaissés).

Derrière, plusieurs concurrents ont laissé des points précieux. Reims a été tenu en échec à Montpellier (0-0). Le Red Star et Le Mans se sont neutralisés (0-0). Même scénario pour Guingamp – Rodez et Grenoble – Boulogne. Une journée fermée, tendue, où les défenses ont pris le pas sur les attaques.

ASSE : une dynamique de patron

Les hommes de Philippe Montanier affichent une constance qui fait la différence. Pendant que ses rivaux piétinent, l’ASSE avance. Cette victoire à Pau symbolise la maturité de ce groupe.

Dans le même temps, Clermont s’est relancé en dominant Dunkerque (2-1). Annecy réalise également la belle opération du week-end avec un succès convaincant à Bastia (0-2).

Mais la vraie pression est désormais sur Troyes. Deuxième avec 45 points avant son match face à Amiens, le club aubois peut reprendre la tête en cas de succès lundi soir. L’ASSE, elle, a fait le travail. Et met la pression.

Ligue 2 : Une 25e journée verrouillée

Le fait marquant reste le nombre de matchs nuls : quatre 0-0 et un 1-1 (Laval – Nancy). Les blocs étaient compacts. Les espaces rares.

Montpellier et Reims n’ont pas trouvé la faille. Red Star et Le Mans se neutralisent dans le haut du tableau. Guingamp manque l’occasion de recoller. Grenoble et Boulogne stagnent.

En bas, Bastia continue de souffrir. Laval n’avance plus. Nancy grappille un point mais reste fragile.

L’information clé ? L’ASSE est leader provisoire avec 46 points, +15 de différence de buts. Les Verts ont envoyé un message fort à la concurrence. Reste à savoir si Troyes saura répondre.