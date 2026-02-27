Ce week-end, l’ASSE se rendra à Pau pour une rencontre de la 24ᵉ journée de championnat. Au Nouste Camp, les Verts de Philippe Montanier espèrent prolonger leur série de victoires pour maintenir la pression sur Troyes et s'emparer provisoirement de la tête de la Ligue 2. Voici le groupe retenu par l’entraîneur stéphanois pour cette affiche.

Après son troisième succès consécutif depuis l’arrivée de Philippe Montanier, l’ASSE s’est emparée de la seconde place de Ligue 2, le week-end dernier. Ce samedi, les Verts pourraient s’installer provisoirement sur le fauteuil de leader avant le déplacement de Troyes à Amiens, lundi soir.

Sur un sans faute depuis son arrivée sur le banc du club ligérien, le Normand espère ainsi prolonger cette dynamique pour rester dans une bonne position dans la course à la montée.

La passe de quatre pour Montanier ?

Le week-end dernier, Philippe Montanier est devenu le premier entraîneur à remporter ses trois premiers matchs sur le banc de l’ASSE depuis Oscar Garcia à l’été 2017. L’entraîneur espagnol n’avait ensuite pas réussi à créer l’exploit sur le pelouse du Parc des Princes afin d'enchaîner un quatrième succès de suite.

A Pau, le coach normand à l’occasion de réaliser cette performance et de poursuivre son sans faute avec le club du Forez. Les Verts n’ont d’ailleurs plus réussi à enchaîner quatre victoires de suite en championnat depuis le printemps 2024. Les Stéphanois avaient alors battu le leader Auxerrois (1-0) avant d’enchaîner à Bastia (0-4), à Valenciennes (0-2) puis face à Concarneau (1-0).

Poursuivre cette série permettrait à l’ASSE d’envoyer un message fort à ses concurrents directs à l'entame du dernier tiers de la saison.

Le groupe de l’ASSE

Voici les joueurs retenus par Philippe Montanier pour effectuer le voyage dans le Béarn à l’occasion de Pau - ASSE ce samedi pour la 25ᵉ journée de Ligue 2. Un groupe dans la continuité des précédents.