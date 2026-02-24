Après la victoire 2-1 face à Laval, l'ASSE, a publié sur sa chaine YouTube, son traditionnel inside qui nous plonge dans la dernière semaine des Verts. Un nouvel épisode qui nous permet de vivre le succès face à Laval avec les joueurs.

Saint-Étienne entame parfaitement son match face à Laval. Après seulement deux minutes, une main d’Ylies Aradj sur un centre de Ben Old offre un penalty aux Verts. Zuriko Davitashvili se présente face à Mamadou Samassa et ajuste le gardien d’une frappe rasante du pied droit, bien placée près du poteau (3e). L’ASSE impose ensuite son rythme, multipliant les offensives. Cardona déborde côté droit et cherche Davitashvili, mais la défense lavalloise intervient in extremis. Le Géorgien se procure encore une belle occasion à la 33e minute, repoussée par Samassa.

Laval ne se contente pas de subir et se montre dangereux sur corner, avant d’égaliser à la 36e minute. À la suite d’un mouvement collectif bien construit, Camara repique dans l’axe et trouve le petit filet opposé d’une frappe précise. La réaction stéphanoise ne tarde pas : deux minutes plus tard, Boakye combine avec Stassin à l’entrée de la surface et enroule une magnifique frappe du gauche pour redonner l’avantage aux siens.

Après la pause, l’ASSE domine territorialement sans réussir à faire le break, malgré une tentative de Davitashvili qui frôle la barre. Laval pousse timidement, mais Larsonneur reste vigilant, notamment sur une frappe lointaine de Sellouki. En fin de rencontre, Saint-Étienne gère son avance et s’impose 2-1, un succès précieux qui lui permet de s’installer à la deuxième place du championnat.

Philippe Montanier et son discours d'avant match contre Laval : « Qui est notre principal adversaire ? Nous. Et plus particulièrement votre cerveau et votre subconscient, qui vous disent que Laval est une équipe mal classée et qu’à Geoffroy-Guichard, ça sera facile… Prenez le contrôle de votre cerveau et dites-lui que Laval, quand il joue les grands matchs, ce n’est pas la même équipe.

Votre cerveau se dit que ça va être aussi difficile que Boulogne. La différence, maintenant, c’est que vous le savez. Donc prenez le contrôle de votre cerveau.

Notre principal adversaire, c’est nous et notre cerveau ! C’est l’énergie et l’envie qui nous poussent à gagner les duels, l’envie de jouer vers l’avant, l’envie de faire des appels, des centres, de marquer et de gagner. L’envie, c’est comme le carburant dans une voiture.

L’intérêt du club est au-dessus de nos intérêts personnels. L’étoile que vous avez ici est au-dessus de tout. Et plus l’étoile brille, plus la lumière rejaillira sur chacun d’entre vous. C’est un privilège de faire briller cette étoile. On est tous ensemble. Quand on sort d’ici, on n’a qu’une idée en tête : que l’étoile du club brille. »