La sonorisation des arbitres en Ligue 1 pourrait enfin voir le jour la saison prochaine. Une avancée attendue depuis des années. En revanche, la VAR en Ligue 2 reste bloquée pour des raisons budgétaires.

L’arbitrage français est-il à l’aube d’un tournant ? Après plusieurs reports, la Ligue semble décidée à franchir un cap en matière de transparence. L’idée : permettre aux supporters présents dans les stades et aux téléspectateurs d’entendre certaines explications des arbitres, notamment lors des décisions liées à la VAR en Ligue 1.

Un projet déjà évoqué par le passé, mais systématiquement repoussé. Cette fois, les signaux semblent plus positifs. Sans être encore totalement officiel, le dossier avance.

Sonorisation en Ligue 1 : un vieux dossier relancé

La sonorisation des décisions arbitrales n’est pas une nouveauté dans les discussions. Le projet devait initialement être lancé lors de la saison 2024-2025. Les arbitres avaient même été préparés à cet exercice inédit. Mais le coût global de l’opération – estimé à environ 600 000 euros – ainsi que les adaptations nécessaires dans les stades avaient freiné son déploiement.

La saison suivante n’a pas davantage permis d’aboutir. Le contexte économique du football professionnel français a contraint les instances à prioriser d’autres chantiers.

Mais le sujet revient aujourd’hui sur la table. Lors d’un point d’étape sur la plateforme Ligue 1+, Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, a confirmé la volonté d’installer cette sonorisation dès la saison prochaine. L’objectif est clair : rendre audibles les décisions prises après consultation de la VAR selon les informations de l'Équipe.

Une mise en place qui dépendra toutefois de la capacité des stades à intégrer le dispositif sonore. Des tests pourraient être réalisés avant la fin de la saison actuelle afin d’ajuster les modalités techniques.

Ligue 2 : la VAR trop chère dans un contexte tendu pour les arbitres

Si la Ligue 1 pourrait évoluer, la situation reste figée à l’étage inférieur. La VAR en Ligue 2 ne verra pas le jour à court terme.

Le frein est essentiellement financier. L’assistance vidéo représente un coût annuel de 3,7 millions d’euros en Ligue 1. À cela s’ajoute 1,4 million d’euros pour la Goal Line Technology. Un investissement conséquent.

Dans un contexte économique fragile, la Ligue 2 ne peut pas se permettre une telle dépense. La fin du contrat avec beIN Sports, qui représentait 78,5 millions d’euros, pèse lourd. À cela s’ajoute l’indemnité de 85 millions d’euros versée par DAZN après son retrait.

À l’aube d’une saison qui s’annonce délicate financièrement, la priorité n’est donc pas à l’installation de la VAR.

L’information majeure reste toutefois la suivante : la Ligue 1 pourrait enfin franchir le cap de la transparence arbitrale dès la saison prochaine. Une avancée attendue de longue date. La Ligue 2, elle, devra encore patienter.