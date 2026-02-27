Formé à l’AS Saint-Étienne (ASSE), Kurt Zouma s’offre un nouveau défi. Après une expérience écourtée en Roumanie, l’ancien défenseur des Verts s’est engagé avec Al-Wasl aux Émirats arabes unis. Une nouvelle étape dans une carrière devenue résolument nomade.

L’aventure roumaine aura été express. Arrivé en septembre dernier au CFR Cluj, Kurt Zouma n’y aura disputé que quatre rencontres. En cause : des salaires impayés dans un club pourtant habitué aux compétitions européennes. Face à cette situation tendue, le défenseur central de 31 ans a décidé de résilier son contrat. Une décision rapide, qui lui a permis de se retrouver libre sur le marché.

Direction Al-Wasl pour l’ex-Vert

Quelques semaines plus tard, le rebond est acté. Zouma s’est engagé avec Al-Wasl FC, actuel 5e du championnat des Émirats arabes unis. Le club a officialisé son arrivée jeudi. L’ancien international français (11 sélections) va découvrir un nouveau championnat, quelques mois seulement après son passage éclair en Transylvanie.

Après la France, l’Angleterre, l’Arabie saoudite et la Roumanie, le défenseur central poursuit son tour du monde.

Zouma : Du Forez à l’international

Révélé à l’ASSE, Zouma s’était imposé très jeune dans le Forez. Entre 2011 et 2014, il dispute plus de 50 matches sous le maillot vert et remporte la Coupe de la Ligue en 2013. Ses performances attirent rapidement l’attention de Chelsea FC. En Angleterre, il alterne prêts et titularisations, passant par Stoke City puis Everton avant de s’installer durablement à West Ham United entre 2021 et 2025. Ces dernières saisons, son parcours s’est éloigné des projecteurs européens. Un passage en Arabie saoudite, puis l’épisode roumain, avant ce nouveau chapitre au Moyen-Orient.

À 31 ans, Kurt Zouma n’a pas dit son dernier mot. Mais son choix d’Al-Wasl confirme une trajectoire différente de celle envisagée à ses débuts. L’ancien prodige stéphanois, longtemps présenté comme l’un des grands espoirs défensifs français, privilégie désormais la stabilité contractuelle et un nouveau cadre de vie.

Pour les supporters de l’ASSE, son parcours reste forcément teinté de nostalgie. Celui d’un défenseur précoce, solide, qui avait marqué les esprits à Geoffroy-Guichard. Son aventure aux Émirats sera-t-elle la dernière étape de sa carrière ? Réponse dans les prochains mois.

Source : Al Wasl