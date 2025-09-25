La saison d'Arkema Première Ligue a repris il y a deux journées. Depuis leur retour à la compétition, les joueuses de l'ASSE ne sont pas parvenues à s'imposer. Battues la semaine dernière 2-0 lors du Derby, les stéphanoises peuvent néanmoins retenir du positif avant de se déplacer sur la pelouse du Paris FC ce vendredi à 21h

Le Derby est un match à part. On l’attend, on le coche dans un calendrier. Mais les Stéphanoises le savent, c’est toujours un match compliqué. Ce n’est pas celui qu’on vise pour prendre des points. Ce sont surtout les rencontres face à des adversaires directs, comme Nantes, qui comptent. Malheureusement, lors de la première journée, les Vertes de l'ASSE se sont inclinées en Loire-Atlantique.

Et voilà que se profile déjà un nouveau gros morceau : le Paris FC, l’une des meilleures équipes françaises. Malgré cela, Sébastien Joseph veut retenir le positif après la défaite contre Lyon et projeter son groupe vers autre chose.

"Il faudra reprendre certaines qualités défensives vues ici, mais sur lesquelles on ne peut pas uniquement se baser, le duel face à Lyon imposait une attitude défensive de notre part, maintenant, à nous de montrer un visage plus offensif face aux autres équipes."

Paris FC – ASSE : un défi de taille

Le déplacement à Paris s’annonce périlleux. Le PFC évolue en Ligue des champions et affiche de grandes ambitions. Mais les Vertes l’ont déjà fait : la saison dernière, elles avaient réussi à s’imposer sur cette pelouse dans les dernières secondes, grâce à un but de Cindy Caputo – désormais partie à Fleury.

Ce genre de souvenirs peut inspirer. Mais il faudra encore plus : de la solidarité, de l’intensité et une rigueur de tous les instants. Comme l’a rappelé Sébastien Joseph après la rencontre contre l’OL, l’état d’esprit reste irréprochable pour l'équipe de l'ASSE.

"Je n’ai rien à reprocher aux filles, hormis cette rigueur sur les coups de pied arrêtés, mais dans les attitudes, dans la solidarité, dans la bataille pour le maillot, je n’ai rien à leur reprocher. Défendre demande de la rigueur, de la discipline, mais la qualité de notre équipe se jugera sur notre capacité à se produire des occasions, des situations, à créer du danger, et à marquer des buts."

Une réaction attendue

Ce troisième match pourrait déjà peser lourd. Zéro point après trois journées, ce serait un départ difficile, même dans une saison de reconstruction. L’ASSE le sait : chaque point comptera dans la course au maintien. À Paris, il ne faudra pas uniquement défendre, mais oser jouer. Le visage montré à Lyon doit servir de socle. Maintenant, pour ASSE, place à l’efficacité.