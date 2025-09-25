Entre Benfica, l’Udinese, Watford et Braga, João Ferreira a déjà multiplié les expériences. À 24 ans, le nouveau défenseur de l’ASSE revient sur ses souvenirs, ses mentors et ses passions hors football.

Formé au Benfica, finaliste de la Youth League en 2020, João Ferreira se remémore ses débuts : « Au tout début de ma carrière, le parcours en Youth League avec Benfica a été un grand moment. »

Mais son plus grand souvenir reste italien : « La meilleure période a été ma saison italienne, à l’Udinese. Chaque match était incroyable. Affronter la Juve, aller à San Siro pour jouer le Milan AC… En Italie, j’ai appris à bien défendre, à mieux défendre. Avant d’arriver à l’Udinese, je ne jouais que latéral droit. En Italie, j’ai commencé à jouer défenseur central. Cela m’a obligé à me confronter à des situations que je n’avais jamais rencontrées auparavant. »

Ferreira et ses rencontres marquantes

De grands joueurs et entraîneurs l’ont marqué : « Des gars m’ont beaucoup aidé la saison à Udine, comme Florian Thauvin. Un joueur incroyable, une personne incroyable. Je discute souvent avec lui, j’espère pouvoir l’affronter la saison prochaine en Ligue 1 et le battre (rires). »

Et côté coachs : « Jorge Jesus, un nom que tout le monde connaît ! Il était incroyable. Je pense qu’il est spécial sur sa vision des détails, parce qu’il a une lecture de jeu tellement précise. (…) Fabio Cannavaro, je l’ai eu pendant deux ou trois mois à l’Udinese. Avec sa carrière de joueur exceptionnelle, il a une compréhension du jeu que d’autres entraineurs n’ont pas. Il m’a mis à l’écart et il m’a dit “quand j’étais joueur, je ne faisais pas ça”. Bien sûr, quand c’est un Ballon d’Or qui vous le dit… Vous devez l’écouter. »

Passions hors football et ambitions

Joao Ferreira a un rêve en tête : « Rejoindre un jour l’équipe nationale fait partie de mes objectifs. Naturellement, j’ai encore beaucoup de travail. Personne ne peut regarder l’équipe nationale du Portugal et penser que c’est facile d’y entrer, mais rien n’est inaccessible ! » Tout le mal qu'on lui souhaite !

