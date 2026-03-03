L’AS Saint-Étienne (ASSE) continue sa belle série. Après sa large victoire 3-0 sur la pelouse du Pau FC, deux Verts figurent dans l’équipe type de la 25e journée de Ligue 2 : Lucas Stassin et Augustine Boakye. Une récompense logique au vu de leur prestation.

Stassin, le retour du buteur

Il l’attendait depuis longtemps. Muet depuis le mois de septembre – déjà sur la pelouse d’Amiens – Lucas Stassin a retrouvé le chemin des filets au meilleur moment. Auteur d’un doublé, l’attaquant stéphanois a livré une prestation pleine d’efficacité : 2 buts, 3 tirs, 3 tirs cadrés. Du réalisme pur.

Toujours aussi généreux dans ses appels et son pressing, le Belge a cette fois été récompensé. Sa note Sofascore (8,2) illustre son impact. Au-delà de son doublé, c’est un signal fort envoyé dans le sprint final : Stassin est bien de retour.

Dans une équipe qui vise la montée, retrouver un avant-centre décisif change la donne. L'ASSE pourrait bien se frotter les mains.

Boakye, chef d’orchestre confirmé de l'ASSE

Si Stassin a fait trembler les filets, Augustine Boakye a, lui, illuminé le jeu. Le milieu offensif a délivré deux passes décisives et confirme son rôle central dans l’animation stéphanoise.

Ses statistiques parlent d’elles-mêmes :

2 passes décisives

2 grosses occasions créées

2 passes clés

25 passes réussies sur 31 (81 %)

87 % de précision dans le camp adverse

Avec désormais 7 passes décisives, Boakye reprend les rênes du classement des meilleurs passeurs de Ligue 2. Sa vision, sa capacité à jouer entre les lignes et sa justesse technique font de lui l’un des joueurs les plus influents du championnat. Sa note de 8,1 dans l’équipe type confirme une tendance lourde : Boakye réalise une saison de haut niveau.

Le Onze type de la 25e journée de Ligue 2 (selon Sofascore)

Gardien

S. Ngapandouetnbu (Montpellier) – 8,4

Défenseurs

A. Monfray (Troyes) – 8,3

F. Lajugie (Annecy) – 8,1

J. Laporte (Montpellier) – 8,5

Milieux

Z. Fdaouch (Nancy) – 7,8

M. Sellouki (Laval) – 7,9

A. Boakye (Saint-Étienne) – 8,1

T. Bentayeb (Troyes) – 7,6

Attaquants