Le Red Star se déplace à Saint-Etienne pour le compte de la J26 de Ligue 2 BKT. Un duel de taille avec l'ASSE, dauphin du championnat. Avant cette rencontre Grégory Poirier et Dylan Durivaux se sont exprimés devant la presse.

L'ASSE (2e, 46 points) accueille le Red Star (5e, 41 points) dans un choc déjà crucial dans la course à la montée en Ligue 1. Vainqueurs à l'aller du côté de Bauer (2-1), les Audoniens espèrent faire un nouveau coup dans le Chaudron. Présents en conférence de presse, Grégory Poirier (entraîneur) et Dylan Durivaux (défenseur droit) ont livré leurs impressions sur cette rencontre.

Face à l'ASSE, "une affiche extraordinaire" pour le Red Star

Grégory Poirier avant ASSE - Red Star : "L'affiche est alléchante et quand c'est comme ça, ce n'est pas dur de motiver les joueurs. Mais ce n'est pas parce qu'on est surmotivés que tout se passe bien. On a par exemple eu une de nos meilleures séances d'entraînement de la saison cette semaine et puis, avec la fatigue, une beaucoup moins bonne le lendemain. On essaye de se préparer au mieux pour ce match important et à enjeu. Dans cette dernière ligne droite, il s'agit d'optimiser mathématiquement. C'est aussi et surtout une affiche extraordinaire pour le club et le staff. Certains joueurs ne joueront peut-être plus au Chaudron donc c'est un moment particulier. Mais on est restés focus sur la préparation, c'est peut-être samedi, naturellement, que les émotions viendront."

Dylan Durivaux avant ASSE - Red Star : "On aborde cette rencontre très sereinement, avec l'envie de faire un résultat là-bas. On sait que ça va être une confrontation de haut de tableau, dans une bonne ambiance, et on s'est préparés toute la semaine pour ce match donc on sera prêts. Ils vont être poussés par leur public, il va falloir qu'on reste nous même, avec nos valeurs, pour tenter de ramener le meilleur résultat possible."

Grégory Poirier salue le travail de Philippe Montanier

Grégory Poirier sur l'arrivée de Philippe Montanier : "Aujourd'hui, M. Montanier, pour qui j'ai beaucoup de respect et qui a beaucoup d'expérience, a fait des choses simples en arrivant. Il s'est dit qu'il avait une très bonne équipe sur le plan individuel, avec les meilleurs joueurs du championnat, avec Reims et Troyes peut-être. Il s'est dit que mettre les joueurs à leurs postes, dans les meilleures conditions pour évoluer et en faisant des choses simples, parce que c'est surtout en simplicité qu'ils ont gagné... Donc les mecs ont des choses un peu plus faciles à faire, précises et un peu moins complexes. Le projet d'avant était intéressant mais peut-être un peu trop complexe, et aujourd'hui, rien qu'en repartant sur de la simplicité, ils ont cette magie de l'électrochoc."

"Défensivement, il a mis une base beaucoup plus solide dans les intentions. Il veut une assise avec beaucoup plus de compacité, et c'est une équipe qui défend beaucoup mieux qu'il y a quelque temps. C'est sûr, encore plus avec leur dynamique, qu'on s'attaque à une montagne. Mais on a des arguments à faire valoir et il ne va pas falloir faire de complexe d'infériorité. On est capables, il va falloir faire un match plein pour faire basculer les détails du bon côté."

Dylan Durivaux sur l'arrivée de Philippe Montanier : "On sait qu'ils ont changé de coach il y a quatre matches. Ils sont dans une nouvelle dynamique positive après quelques ajustements tactiques de leur côté, on a travaillé dessus. On sait que ce ne sera pas un match facile, surtout là-bas, mais on est prêts. On les a suivis, on est prêts à mettre les ingrédients pour espérer faire un bon résultat là-bas."