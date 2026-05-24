L’ASSE s’apprête à disputer un barrage capital pour la Ligue 1 face à l’OGC Nice. Mais avant même le coup d’envoi, une autre bataille se joue en coulisses. Le calendrier FIFA perturbe fortement le club azuréen, qui pourrait être privé d’Hicham Boudaoui pour le match retour à l’Allianz Riviera. Une situation explosive qui agace profondément les dirigeants niçois.

L’OGC Nice avance sur un fil avant cette double confrontation décisive contre l’ASSE. En cause : la fenêtre internationale FIFA qui oblige les clubs à libérer leurs internationaux pour les rassemblements des sélections nationales. Un casse-tête XXL pour les Aiglons, qui tentent depuis plusieurs jours de négocier avec différentes fédérations afin de conserver certains cadres pour les barrages de Ligue 1.

Parmi les dossiers les plus sensibles figure celui d’Hicham Boudaoui. Le milieu international algérien fait l’objet de discussions intenses entre Nice et la Fédération algérienne de football. Et selon les informations du journaliste algérien Samir Kaabouche, un accord aurait déjà été trouvé entre les deux parties.

Boudaoui présent à Geoffroy-Guichard mais absent au retour ?

Toujours selon Samir Kaabouche, Hicham Boudaoui serait autorisé à disputer le match aller face à l’ASSE le 26 avant de rejoindre immédiatement le rassemblement de la sélection algérienne à Sidi Moussa. Une décision qui priverait donc l’OGC Nice de l’un de ses hommes forts pour le match retour à l’Allianz Riviera.

Une absence potentiellement lourde de conséquences pour les Niçois. Boudaoui reste un élément clé de l’entrejeu azuréen grâce à son volume de jeu, son agressivité dans les duels et sa capacité à casser les lignes. Face à une ASSE qui retrouve de la confiance, perdre un tel joueur au pire moment serait un vrai coup dur.

Du côté stéphanois, cette situation pourrait évidemment représenter un avantage important avant un déplacement qui s’annonce sous haute tension sur la Côte d’Azur.

🟢 𝗟𝗔 𝗙𝗔𝗙 𝗘𝗧 𝗡𝗜𝗖𝗘 𝗔𝗨𝗥𝗔𝗜𝗘𝗡𝗧 𝗧𝗥𝗢𝗨𝗩𝗘́ 𝗨𝗡 𝗔𝗖𝗖𝗢𝗥𝗗 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗕𝗢𝗨𝗗𝗔𝗢𝗨𝗜 ! 🤝 Le milieu algérien devrait disputer le barrage aller face à Saint-Étienne avant de rejoindre le stage des Verts à Sidi Moussa. 👀 🗞️ Samir Kaabouche (🥈) pic.twitter.com/ev1O3V9UQI — 𝗔𝗿𝗼𝗯𝗮𝘀𝗲𝗗𝘇𝗮𝗶𝗿 🇩🇿💫 (@arobasedzair2) May 24, 2026

Nice hausse le ton contre la LFP

Mais l’OGC Nice ne compte pas accepter cette situation sans réagir. Le club azuréen a publié un communiqué particulièrement offensif par la voix de son co-président Maurice Cohen. Les dirigeants niçois dénoncent un calendrier totalement incohérent imposé par la Ligue de Football Professionnel.

Nice estime notamment que la concomitance entre les barrages et la fenêtre internationale FIFA était connue depuis longtemps et aurait pu être évitée. Le club évoque même un lourd préjudice sportif, organisationnel et économique.

Dans son communiqué, l’OGC Nice menace clairement d’engager des procédures juridiques :

« Le Club se réserve expressément le droit d’engager toute procédure utile et de saisir l’ensemble des juridictions compétentes, nationales comme internationales, afin d’obtenir réparation intégrale du préjudice subi du fait des décisions de programmation arrêtées par la Ligue de Football Professionnel. »

Les Aiglons regrettent également de devoir négocier “dans l’urgence” avec les différentes fédérations pour espérer conserver certains internationaux.

Une double confrontation sous tension pour la Ligue 1

À quelques jours de ces barrages, le climat devient donc particulièrement électrique autour de l’OGC Nice. Entre pression sportive et tensions administratives, les Azuréens abordent cette double confrontation dans un contexte loin d’être idéal.

Pour l’ASSE, l’objectif reste désormais clair : profiter de la moindre faille pour créer l’exploit et obtenir sa place parmi l’élite du football français.

L’absence potentielle de Boudaoui au retour pourrait bien peser lourd dans la balance.