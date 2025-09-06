Malgré un lourd revers face à l’OM (5-1), l’ASSE a signé la quatrième meilleure audience de beIN SPORTS lors de la saison 2024/25, preuve que le club reste incontournable dans le paysage médiatique français. La fin de saison 2024-2025 n'a pas eu l'issue espéré pour l'ASSE qui a dû faire face à une relégation. D'ailleurs, les Verts de Horneland joueront intégralement sur BeIN Sports cette saison.

Le déplacement au Vélodrome reste un mauvais souvenir sportif pour les supporters stéphanois. L’ASSE, en difficulté ce soir-là, avait encaissé une défaite sévère (5-1) face à l’Olympique de Marseille. Pourtant, au-delà du terrain, cette rencontre a marqué les esprits pour une autre raison : son audience télévisée exceptionnelle.

Une victoire devant les écrans

Avec 710 000 téléspectateurs, OM – ASSE s’est classé 4ᵉ meilleure audience de beIN SPORTS lors de la saison écoulée. Un chiffre impressionnant, qui place ce match juste derrière des affiches de Coupe de France ou de Liga. Cette statistique illustre parfaitement le paradoxe stéphanois : même en Ligue 2, les Verts continuent de susciter un intérêt national. Leur aura dépasse largement les frontières du Forez et reste un atout majeur pour les diffuseurs.

L’ASSE, un club qui compte toujours

Si les résultats sur le terrain n’ont pas toujours été à la hauteur des attentes, l’ASSE conserve un poids médiatique énorme. Son histoire, son public et sa rivalité historique avec Marseille en font toujours l’une des affiches les plus suivies du football français. Cette performance d’audience prouve que Saint-Étienne reste un géant populaire, capable d’attirer massivement les regards, quelles que soient les circonstances sportives.

Pour les dirigeants stéphanois, c’est une donnée précieuse : elle confirme l’importance du club dans le paysage audiovisuel, un argument de poids auprès des partenaires et sponsors. Et pour les supporters, c’est une fierté : même dans la difficulté, l’ASSE ne laisse personne indifférent.