L’Olympique de Marseille a surclassé l’ASSE avec une victoire écrasante 5-1. Analyse des statistiques qui témoignent de la nette supériorité phocéenne.

Une possession à sens unique

Dès les premiers instants, l’OM a imposé sa domination avec 71% de possession, laissant l’ASSE courir après le ballon sans parvenir à mettre en place son jeu. Les Marseillais ont affiché une maîtrise impressionnante, enchaînant 822 passes réussies contre seulement 350 pour les Stéphanois. Cette énorme différence a empêché l’ASSE de se projeter vers l’avant et de développer ses attaques. Les Verts, souvent en retard dans les duels, ont souffert face à la fluidité du jeu marseillais.

Au-delà de la possession, c’est surtout la progression du ballon qui a posé problème à Saint-Étienne. L’OM a su exploiter chaque espace, en multipliant les passes verticales et en accélérant le jeu dès la récupération. En comparaison, l’ASSE a semblé impuissante, ne parvenant pas à garder le ballon suffisamment longtemps pour créer des occasions dangereuses.

Des statistiques offensives impressionnantes

L’OM a multiplié les assauts sur le but stéphanois, avec 28 tirs contre seulement 7 pour les Verts. Plus impressionnant encore, les Marseillais ont cadré 14 tentatives, obligeant le gardien stéphanois à sortir 8 arrêts décisifs. En comparaison, le portier de l’OM n’a eu qu’un seul arrêt à réaliser, témoignant du manque de dangerosité des attaques adverses.

Les buts attendus (xG) illustrent également la différence entre les deux équipes : 6.43 pour Marseille contre 0.96 pour l’ASSE. Ce chiffre montre à quel point les Phocéens ont dominé, en se procurant des occasions de grande qualité. Les Stéphanois, quant à eux, n’ont jamais réellement inquiété la défense marseillaise, leurs rares tentatives étant souvent lointaines et sans danger.

L’ASSE en difficulté sur tous les plans

Au-delà du jeu, les chiffres démontrent également la souffrance des Verts dans les duels et sur les phases arrêtées. L’OM a obtenu 14 corners contre seulement 3 pour Saint-Étienne, preuve de sa présence constante dans la moitié de terrain adverse. Même dans l’impact physique, les Marseillais ont pris le dessus avec plus de duels remportés et une meilleure gestion du pressing.

Face à une telle domination, l’ASSE n’a jamais trouvé de solution pour rivaliser. Ce lourd revers (5-1) constitue un sérieux avertissement pour les hommes de Laurent Batlles, qui devront réagir rapidement pour éviter de plonger dans une spirale négative.

Source : SofaScore