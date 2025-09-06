L’AC Ajaccio entrevoit enfin une éclaircie après un été cauchemardesque. La Ligue Corse de Football a acté, vendredi 5 septembre, l'inscription du club à un championnat sous son autorité. Une décision qui stoppe la chute vertigineuse du club ajaccien et lui offre l’opportunité de débuter un long processus de reconstruction.

Rappelons que l’ACA aurait dû participer cette saison au championnat de Ligue 2 et affronter, notamment l'ASSE. Mais les graves difficultés financières et structurelles rencontrées ces derniers mois ont provoqué la disparition du club du paysage professionnel et des championnats nationaux. C’est donc au 7e échelon du football français que l’ACA va repartir, avec un effectif et une organisation à reconstruire presque de zéro.

Une intégration capitale mais sous conditions

L’intégration en Régional 2, votée à l’unanimité, a des conséquences directes sur le déroulement de la saison. Le championnat comptera désormais 13 équipes, avec une formation exempte à chaque journée. L’ACA, pour son entrée, bénéficiera d’une semaine supplémentaire : il sera exempt lors de la première journée, le 21 septembre, ce qui lui permettra de gagner du temps pour mettre en ordre son équipe séniors.

Car le défi est immense. Les nouveaux dirigeants disposent de seulement trois semaines pour constituer une équipe compétitive, stabiliser la structure associative et surtout combler les dettes accumulées. Le 8 septembre, une assemblée générale extraordinaire doit désigner officiellement le nouveau bureau chargé de gérer l’ACA. Ce passage obligé sera crucial pour relancer les démarches administratives, notamment auprès de la FIFA dans le dossier Youcef Belaïli, et permettre la validation de nouvelles licences.

Un effectif à inventer et un banc confié à un ancien

Le chantier sportif n’est pas moins compliqué. Avec la limitation du nombre de joueurs mutés à seulement deux, les dirigeants devront recruter malin. Seuls les licenciés de l’ACA ou les joueurs restés sans club l’an passé seront éligibles pour intégrer l’équipe. Une contrainte sévère qui oblige à beaucoup d’imagination. Selon plusieurs sources locales, d’anciennes figures du club, récemment retraitées, pourraient même rechausser les crampons pour aider à relancer la machine.

Anthony Lippini, ancien défenseur emblématique de l’ACA, est pressenti pour prendre place sur le banc. S’il accepte cette mission délicate, il pourrait diriger l’équipe pour son grand retour à la compétition, le 28 septembre à Bonifacio. Une première qui aurait valeur de symbole pour un club meurtri mais pas résigné.

Une renaissance encore fragile

Si la décision de la Ligue Corse de Football représente une bouffée d’air, rien n’est encore acquis pour l’AC Ajaccio. La mise en place d’une gouvernance solide, la reconstitution d’un effectif compétitif et la gestion des contraintes administratives seront autant de défis à relever dans les prochaines semaines. Mais une chose est certaine : l’ACA est vivant. Repartir de Régional 2 n’efface pas l’histoire, et la passion des supporters pourrait bien être l’un des moteurs essentiels de ce nouveau départ.