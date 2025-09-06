Prêté par l’ASSE à Aubagne-Air Bel, Enzo Mayilla découvre le National 1 avec régularité. Après deux titularisations consécutives, l’attaquant stéphanois commence à trouver ses marques.

Formé à l’AS Saint-Étienne, Enzo Mayilla poursuit son apprentissage du haut niveau loin du Forez. Prêté cet été à Aubagne-Air Bel, pensionnaire de National 1, l’attaquant de 19 ans vit une première expérience prometteuse. Déjà titularisé la semaine passée face à Concarneau (1-1), il a cette fois-ci disputé 81 minutes lors du nul obtenu contre Bourg-en-Bresse (0-0). Un temps de jeu encourageant qui confirme la confiance que lui accorde son entraîneur.

Enzo Mayilla gagne du rythme en National 1

Surnommé le “grand” par son ancien coach en réserve Razik Nedder, Mayilla met à profit sa stature et son volume de jeu pour s’imposer peu à peu. Après 77 minutes face à Concarneau, il a encore gagné en endurance contre Bourg-en-Bresse. Sa régularité témoigne d’une montée en puissance, indispensable pour un joueur qui doit s’aguerrir aux joutes physiques du National 1, un championnat réputé exigeant.

Un prêt bénéfique pour l’ASSE

Du côté de l’AS Saint-Étienne, ce prêt est suivi avec attention. L’objectif est clair : permettre au jeune attaquant de multiplier les minutes en équipe première à un niveau compétitif. Ses prestations avec Aubagne-Air Bel montrent qu’il s’intègre bien et qu’il répond aux attentes. Pour le club ligérien, voir un de ses jeunes éléments gagner en expérience dans un championnat rugueux comme le National 1 est une satisfaction.

Aubagne-Air Bel solide en ce début de saison

Avec quatre points pris en trois matchs, Aubagne-Air Bel s’installe à une honnête 11e place. Un classement qui correspond parfaitement aux ambitions du club : assurer le maintien le plus tôt possible. Si les Marseillais continuent sur cette dynamique, ils pourront jouer sans pression et laisser davantage de responsabilités offensives à Mayilla. Pour l’attaquant stéphanois, la saison ne fait que commencer, mais les bases sont solides.