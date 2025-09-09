L’Olympique de Marseille vit un été mouvementé. Alors que le mercato s’est refermé, les Phocéens doivent composer avec le départ d’Adrien Rabiot, parti à l’AC Milan, et celui de Jonathan Rowe, finalement envolé vers Bologne. Malgré des renforts déjà notables, Roberto De Zerbi continue de réclamer des solutions pour son milieu de terrain. Et c’est une piste inattendue qui a émergé ces dernières heures : celle d’un ancien joueur de l’AS Saint-Étienne.

L’arrivée du technicien italien a insufflé une nouvelle dynamique au club marseillais, mais l’équilibre du milieu reste fragile. La perte d’Adrien Rabiot, qui avait trouvé une seconde jeunesse sous le maillot olympien, laisse un vide important. De Zerbi, adepte d’un jeu basé sur la maîtrise et l’intensité, ne veut pas s’en contenter et pousse pour un recrutement supplémentaire.

C’est dans ce contexte que la rumeur d’un retour en Ligue 1 a pris forme. Selon SportsBoom, l’OM s’intéresse à Josuha Guilavogui, international français aux 7 sélections, libre depuis son départ de Leeds United cet été. Une piste qui, si elle se concrétise, aurait un parfum particulier pour les supporters stéphanois. Formé à l’ASSE, Guilavogui y avait lancé sa carrière professionnelle avant de s’exporter en Espagne puis en Allemagne, où il a durablement porté les couleurs de Wolfsburg.

Guilavogui, l’expérience au service de l’OM

À 34 ans, Guilavogui sort d’une expérience contrastée en Championship. Arrivé à Leeds en octobre 2024, il a disputé 16 matchs et contribué à la montée du club en Premier League. Son rôle, plus discret sur le terrain que par le passé, a surtout été précieux dans le vestiaire. Surnommé “Uncle Josh” par ses coéquipiers, il a assumé un rôle de guide et de grand frère auprès des jeunes joueurs.

« Je ne suis pas venu pour être le joueur qui jouait le plus, mais celui qui aidait le plus », a-t-il confié récemment. Un témoignage qui en dit long sur sa capacité à fédérer et à apporter une sérénité bienvenue dans un groupe.

Pour Roberto De Zerbi, qui cherche un profil capable d’encadrer ses recrues et d’apporter une touche d’expérience à l’effectif, la piste Guilavogui s’inscrit dans cette logique. Libre de tout contrat, le joueur représente une opportunité financièrement accessible, même après la clôture du marché.

Un retour symbolique en Ligue 1 ?

Pour l’ancien Stéphanois, ce possible retour en France aurait une saveur particulière. Parti il y a plus de dix ans à l’Atlético de Madrid, Guilavogui a bâti une carrière solide à l’étranger, sans jamais perdre le lien avec le championnat qui l’a révélé. L’OM, en quête de stabilité, pourrait lui offrir une dernière grande aventure au plus haut niveau.

La question reste désormais de savoir si Marseille franchira le pas. Une chose est sûre : l’ancien Vert, habitué aux grands rendez-vous, a encore l’envie et l’expérience pour relever le défi. Et si son avenir s’écrivait une nouvelle fois en Ligue 1, sous les couleurs de l’OM ?