Papa comblé, joueur inspiré. Dans une forme étincelante ces derniers jours, Irvin Cardona vient d'accueillir un heureux événement familial, a annoncé l'ASSE sur ses réseaux sociaux.

Trois réalisations sur les cinq derniers matches de Ligue 2... cinq passes décisives lors du dernier match de Coupe face à Ecotay-Moingt. Irvin Cardona enchaîne les performances de haut niveau.

Resté muet entre septembre et octobre, l'ex-brestois semble avoir retrouvé son rythme. Depuis quelques semaines, l'attaquant Stéphanois joue un rôle central dans le retour de l'ASSE sur le podium. Précieux dans la zone de vérité, inspiré dans le dernier geste, l’attaquant stéphanois redevient un atout majeur du dispositif d’Eirik Horneland. Au grand daim de cadres qui ne répondent finalement pas présents...

Le joueur de l'ASSE célèbre une naissance

Et pour couronner cette nouvelle dynamique, Irvin Cardona accueilli cette semaine un heureux évènement dans sa vie privé.

Sur ses réseaux sociaux, l'ASSE a annoncé la naissance d'une petite fille, Elena, née de son union avec Rafaela. Un moment de bonheur qui pourrait aussi expliquer cette forme étincelante sur le terrain. Déjà en mai dernier, face à Reims, le Stéphanois révélait l’attente d’un enfant lors d’une célébration.

💚 Une petite Stéphanoise a pointé le bout de son nez ! 🥹 L'AS Saint-Étienne est heureuse d'annoncer la naissance d’Elena Cardona ! Félicitations à ses parents, Irvin et sa femme Rafaela ! 🍼✨ pic.twitter.com/YW23nEjw8L — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 30, 2025

De son côté, Irvin Cardona a publié un post Instagram dans lequel il annonce la bonne nouvelle : "Ce matin à 8h33, notre petite Elena est venue illuminer notre vie. Elle pèse 2,9 kg, elle se porte très bien, et notre cœur n’a jamais été aussi rempli d’amour. Merci du fond du cœur à tous ceux qui nous ont envoyé des messages de bienveillance. Vos mots nous ont accompagnés et nous ont donné énormément de force. Un immense merci aussi à l’équipe médicale, qui a été parfaite et d’une bienveillance incroyable tout au long de cette aventure. Aujourd’hui, une nouvelle Stéphanoise est arrivée… et c’est le plus beau jour de notre vie."

Bienvenue à Elena et toutes nos félicitations aux heureux parents.