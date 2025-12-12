Ben Old a reconnu que son été avait failli le pousser vers un prêt. Mais l’attaquant assure aujourd’hui qu’il vit sa meilleure période à l’ASSE et se dit prêt à prouver qu’il mérite sa place. Des propos d’une rare sincérité.

Ben Old n’a pas éludé le sujet qui a marqué son été. Interrogé sur la réflexion autour d’un éventuel prêt, le Néo-Zélandais a admis avoir traversé un moment délicat. “Oui, ce n'était pas un été facile. C’est la première fois que je me retrouvais dans cette situation”, confie-t-il. Le joueur insiste pourtant sur son attachement à l’ASSE : “J'aime ce club et j'ai envie de donner mon maximum pour ce maillot.”

Old explique que ces discussions n’étaient pas un conflit, mais une décision à mûrir pour sa progression. “On a discuté de ce qui pouvait être le mieux pour ma carrière. Moi je voulais rester ici, mais je dois aussi penser à mes chances de participer à la Coupe du Monde.” Finalement maintenu dans le groupe, l’attaquant estime avoir désormais ce qu’il était venu chercher : “En ce moment j’ai la possibilité d’avoir du temps de jeu. C’est vraiment le meilleur scénario pour moi.”

Old, entre blessures, patience et renaissance sportive

Depuis son arrivée à Saint-Étienne, l’attaquant a traversé des périodes contrastées. “J'ai eu des hauts et des bas”, résume-t-il. Son intégration avait pourtant débuté sur un bon rythme avant le coup d’arrêt. “La blessure a été un moment difficile à vivre pour moi”, reconnaît-il. Revenir au niveau a ensuite demandé du temps, un processus qu’il décrit comme “une progression longue, faite de hauts et de bas.”

Malgré ces obstacles, Old dit avoir retrouvé sa confiance. “Je suis assez confiant envers mes qualités. J'espère être capable de tout donner à nouveau pour le club.” Il souligne également la qualité du vestiaire : “Même si c'est difficile de moins jouer, j'aime beaucoup notre groupe. Le club, la ville… je me sens vraiment bien ici.”

Un joueur reconstruit, tourné vers l’avenir et la Coupe du Monde

Old revient aussi sur son adaptation loin de la Nouvelle-Zélande. “Ça a été un grand changement pour moi. Mais tout le monde ici a fait le maximum pour m'aider.” Son apprentissage du français progresse, même si parler reste complexe : “J’espère que d’ici peu, je serai capable de parler devant vous en français.”

À l’horizon se dessine l’enjeu majeur de sa saison : la Coupe du Monde. “C'est incroyable d’avoir cette opportunité à un âge si jeune. Je suis super excité.” Avec un objectif clair : “On veut faire quelque chose d’historique pour notre pays.” Une motivation qui explique son sérieux depuis sa blessure : “J’ai travaillé aussi dur parce que je veux faire partie de cette histoire.”